Отправляйте денежные переводы Western Union в ближнее зарубежье со скидкой 30%

При отправке свыше 5 000 рублей/200 USD в любую из стран ближнего зарубежья (Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Молдову, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан) клиенты получают скидку 30% на комиссию по промокоду WUCIS30. Перевод должен быть совершен в любом офисе Банка «Левобережный» наличными денежными средствами по системе Western Union. Промокод можно использовать при отправке каждого перевода. Акция проводится с 1 июня 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

Добавим, что банк принимает и выдает переводы Western Union во всех своих офисах в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, Алтайском и Красноярском краях. Адреса и режим работы можно уточнить на сайте.

Если вы регулярно отправляете денежные средства, то вам стоит зарегистрироваться в программе MyWU, чтобы зарабатывать баллы за каждый перевод и обменивать их на скидку 25% или 50%. Отправлять и получать денежные переводы по системе Western Union можно более чем в 200 странах и территориях мира.

Получить консультацию вы можете по бесплатному номеру 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).