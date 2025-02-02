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Группа «Дискус» в 2025 году ввела в эксплуатацию два дома в Новосибирске

  • 02/02/2025, 14:30
Автор: Юлия Данилова
Группа «Дискус» в 2025 году ввела в эксплуатацию два дома в Новосибирске
В конце 2024 года в прокуратуре сообщали, что дело застройщика вскоре будет передано в суд

В прошлом году при надзорном сопровождении органов прокуратуры ГК «Дискус» ввела в эксплуатацию 13 домов в микрорайоне «Плющихинский». В 2025 — уже 2 дома. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Восстановлены права более 1.5 тыс. граждан.

На контроле ведомства находится вопрос восстановления прав пайщиков, вложивших денежные средства в строительство остальных жилых многоквартирных домов в микрорайоне.

По данным департамента строительства мэрии Новосибирска, которые были озвучены в мае 2023 года на комиссии горсовета,  в микрорайоне «Просторный» ГК «Дискус» были выданы 92 разрешения на строительство. Работы по 6 корпусам еще не начаты (В мэрии МКД «Дискуса» не называют домами. — Ред.). Возведены 86 жилых корпусов, 82 из них уже введены в эксплуатацию.

На «Плющихинском-2» «Дискусу» были выданы 63 разрешения на строительство. Построен 21 жилой корпус, введены из них 20. 19 зданий находятся в разной стадии готовности.

Напомним, в рейтинге компаний по объему введенного жилья в Новосибирской области за 10 лет составил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Первую строчку заняла компания депутата горсовета Алексея Джулая — ГК «Дискус». С 2015 года компания сдала почти 991 тысячу квадратных метров жилья. Самым результативным для застройщика оказался 2023 год. За год «Дискус» ввел 390 тысяч квадратных метров. Впрочем, в 2015 и 2019 застройщик также вводил намного больше, чем другие участники рынка. Напомним, весной 2023 года региональное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по признакам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении ГК «Дискус» и ее собственника. На тот момент не были введены в эксплуатацию 55 домов компании. Большая часть из них именно в 2023 году получили документы на ввод.

В апреле Джулай был задержан. Региональное следственное управление Следственного комитета 3 апреля возбудило в отношении него уголовное дело по признакам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). На заседании суда Алексей Джулай попросил суд избрать ему меру пресечения, которая позволит ввести в эксплуатацию 55 домов. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Застройщику запретили общаться с другими обвиняемыми, потерпевшими и свидетелями.

В декабре 2024 года стало известно, что расследование дела завершается и вскоре оно будет передано в суд.

Ранее редакция сообщала о том, что компания новосибирского депутата Джулая вышла на конкурсное производство. Стройфирма планировала построить в городе мотодром. 

Фото предоставлено пресс-службой областной прокуратуры.

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Рубрики : Право&Порядок Общество Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : прокуратура новостройки Новосибирска дольщики Дискус


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