Отремонтировала крыльцо за 350 тысяч рублей — сотрудницу муниципального учреждения отправили под суд

В суд уходит уголовное дело о превышении должностных полномочий. На скамью подсудимых сядет экс-директор одного из муниципальных учреждений Венгеровского района Новосибирской области.

Следствие считает, что 57-летняя женщина 22 сентября 2020 года заключила договор с коммерческой организацией. По контракту подрядчик должен был отремонтировать крыльцо и отмостку здания, где располагается муниципальное учреждение

— В этот же день, несмотря на то, что подрядчик не приступил к работам, обвиняемая подписала акт о их приемке, на основании которого невыполненные работы были оплачены из бюджета муниципального района на сумму более 350 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Ранее редакция рассказывала о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего временно исполняющего обязанности главы Баганского района. Он подписал акт приема-передачи квартир, которые на момент приемки не соответствовали контракту.