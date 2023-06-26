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Улица Ленина в Новосибирске останется пешеходной весь июль

  • 26/06/2023, 13:13
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Улица Ленина в Новосибирске останется пешеходной весь июль
А, возможно, и дольше.

Праздничная «пешеходизация» улицы Ленина продлится на весь июль. Об этом в ходе оперативного совещания в областном правительстве сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Принято решение продлить пешеходное состояние улицы. как минимум, на месяц, сообщил глава города. Дальше определимся.

Напомним, что изначально улица Ленина как пешеходная была запланирована на период с 3 июня по 10 июля.

В то же время, праздничное оформление улицы не пережило массовых мероприятий. Гуляющие гости праздника уничтожили часть композиций и растаскивают цветы.

Ранее редакция сообщала, как российские и зарубежные флористы готовили улицу Ленина к празднику.

Фото Юлии Даниловой

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : улица Ленина пешеходная улица в Новосибирске


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