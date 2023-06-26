Улица Ленина в Новосибирске останется пешеходной весь июль

Праздничная «пешеходизация» улицы Ленина продлится на весь июль. Об этом в ходе оперативного совещания в областном правительстве сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Принято решение продлить пешеходное состояние улицы. как минимум, на месяц, — сообщил глава города. — Дальше определимся.

Напомним, что изначально улица Ленина как пешеходная была запланирована на период с 3 июня по 10 июля.

В то же время, праздничное оформление улицы не пережило массовых мероприятий. Гуляющие гости праздника уничтожили часть композиций и растаскивают цветы.

Ранее редакция сообщала, как российские и зарубежные флористы готовили улицу Ленина к празднику.