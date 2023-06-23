Возбуждено уголовное дело в отношении экс-врио главы Баганского сельсовета

Временно исполняющий полномочия главы Баганского сельсовета Сергей Ярославцев, превысил должностные полномочия (ч. 2 ст. 286 УК России) при приобретении готовых жилых помещений в собственность сельсовета. Об этом редакции Infopro54 сообщил источник близкий к расследованию.

По данным источника, Сергей Ярославцев в декабре 2021 года будучи временно исполняющим полномочия главы Баганского сельсовета заключил от имени администрации сельсовета с ИП Готопила И.Н. муниципальный контракт и подписал акт приема-передачи на приобретение двух готовых жилых помещений на территории села Гнедухино Баганского района Новосибирской области для последующей передачи гражданам при переселении из аварийного жилищного фонда (по подпрограмме «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»). Цена муниципального контракта составила 4,3 млн рублей.

— Ярославцев подписал акт приема-передачи квартир, которые на момент приемки не соответствовали контракту, не были пригодны к проживанию, с отсутствовавшей системой отопления, электроснабжение и даже санузлом, — отмечает источник.

Также проведенная строительно-техническая экспертиза выявила нарушение микроклимата в жилых помещениях и из-за трещины в теле несущих конструкций стен, что делает проживание в квартирах невозможным. Ярославцев нанес ущерб бюджету Баганского сельсовета Баганского района Новосибирской области составил 219 тысяч рублей, бюджету Новосибирской области свыше 4,3 млн рублей.

В связи с этим в отношении Сергея Ярославцева было возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).

Ранее редакция сообщала о тос, что замглавы Минсельхоза Новосибирской области уволили после возбуждения уголовного дела.