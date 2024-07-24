Отремонтируют дорогу и заменят трамвайные пути на улице Мира в Новосибирске

Улица Мира ремонтируется практически на всём протяжении – от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе. Длина участка – 2,5 км. Стоимость одного из самых крупных объектов дорожного ремонта текущего года составляет более 500 млн рублей. Ремонтные работы разделены на два этапа: в этом году будет освоено 300 млн рублей, еще 200 млн рублей перейдут на следующий.

— Особенность объекта в том, что, помимо ремонта дорожного полотна, предусмотрена замена трамвайных путей, которые за долгое время эксплуатации пришли в негодность. Также здесь отремонтируют бордюры, тротуары, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку, — рассказал мэр Максим Кудрявцев. — Ставим подрядчику задачу – до конца лета завершить ремонт трамвайных путей, чтобы к началу учебного года у школьников была возможность пользоваться трамваем.

Директор дорожно-благоустроительного комплекса ООО «Перлит-Строй» Николай Лавров сообщил, что на участке практически наполовину выполнены работы по фрезерованию старого покрытия и укладке выравнивающего слоя асфальтобетона, начат демонтаж рельсошпальной решётки.

Работы по выведению трамвайных путей на один уровень с дорожным полотном запланированы на следующий год, поскольку после укладки рельсошпальной решётки в течение года должна произойти естественная осадка путей. Далее будет уложен финишный слой асфальтобетона на проезжей части и обустроены «венские платформы»: возвышения, соединяющие остановочную платформу и тротуар, обеспечивающие безопасную высадку пассажиров.

В соответствии с контрактом, все работы должны быть завершены в октябре 2025 года.