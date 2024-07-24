Жителя Новосибирска оштрафовали за запуск беспилотника возле аэродрома

Жителя Новосибирска наказали за незаконный полет квадрокоптера рядом с аэродромом. Поймали мужчину на самовольном запуске дрона в мае 2024 года.
— Установлено, что новосибирец осуществил запуск незарегистрированного беспилотного летательного аппарата вблизи ЖК «Звезда» в Дзержинском районе города, расположенного в диспетчерской зоне аэродрома Новосибирск (Толмачево), в отсутствие разрешения уполномоченного органа на использование воздушного пространства, — пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
За нарушение правил использования воздушного пространства и безопасности эксплуатации воздушных судов сибиряка привлекли к административной ответственности. За это ему придется заплатить штраф.
Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска оштрафован за запуск беспилотника рядом с театром оперы и балета.
Источник фото: pixabay.com, автор- pixel2013
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