Жителя Новосибирска оштрафовали за запуск беспилотника возле аэродрома

Жителя Новосибирска наказали за незаконный полет квадрокоптера рядом с аэродромом. Поймали мужчину на самовольном запуске дрона в мае 2024 года.

— Установлено, что новосибирец осуществил запуск незарегистрированного беспилотного летательного аппарата вблизи ЖК «Звезда» в Дзержинском районе города, расположенного в диспетчерской зоне аэродрома Новосибирск (Толмачево), в отсутствие разрешения уполномоченного органа на использование воздушного пространства, — пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

За нарушение правил использования воздушного пространства и безопасности эксплуатации воздушных судов сибиряка привлекли к административной ответственности. За это ему придется заплатить штраф.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска оштрафован за запуск беспилотника рядом с театром оперы и балета.