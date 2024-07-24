Фиктивный брак подвел под уголовную ответственность жителя Новосибирской области

36-летнему мужчине из Чулымского района Новосибирской области грозит уголовная ответственность за долг по алиментам. Сам должник утверждает, что дети не его.

— Возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов. Органы опеки требуют выплатить на содержание трех несовершеннолетних детей задолженность в размере почти 1 млн рублей, — отмечается в сообщении ФССП по Новосибирской области.

У супруга неоднократно требовали платить алименты, но тот отказывался.

Он утверждал, что брак, заключенный около 10 лет назад, является фиктивным.

— Кроме обязательств на бумаге, от жениха больше ничего не требовалось, и он согласился, — подчеркивается в сообщении.

Мужчина рассказал, что после свадьбы они с супругой больше не виделись. Как выяснилось, за эти годы его супруга родила троих детей, и, конечно же, в свидетельстве о рождении отцом был указан её законный муж.

Позже женщину лишили родительских прав, и органы опеки обратились в суд с требованием о взыскании алиментов.

Судебные приставы отметили, что по закону мужчина является биологическим отцом детей и обязан выплачивать алименты. В случае, если он продолжит уклоняться от своих обязательств, ему может грозить уголовная ответственность.

— Мужчина обратился в суд. В настоящее время проводится генетическая экспертиза об установлении отцовства, исполнительное производство по взысканию алиментов приостановлено, — рассказали в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска вернул себе грузовик после оплаты долга.