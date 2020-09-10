Около 7 тысяч новосибирцев проголосовали за раннее начало отопительного сезона

По информации ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), 55% проголосовавших жителей городов присутствия ресурсоснабжающей организации высказались за то, чтобы тепло появилось в их домах уже сейчас. Об этом представители компании сообщили в рамках пресс-конференции в ТАСС.

— В Новосибирске в нашем опросе участвовала 21 тысяча человек, — приводят данные опроса в СГК. — Желающих получить тепло сейчас — 34%, 65% к этому пока не готовы.

При этом, как сообщают в СГК, в Новосибирске для подключения жилого фонда гидрометцентр должен на протяжении 5 дней фиксировать температуру воздуха не ниже 8 градусов. Такое решение принято руководством муниципалитета. Желающим получить тепло дома, что называется, вне очереди придется за это доплатить.

— С населения соберут денег ровно столько, сколько тепла пройдет через прибор учета, — говорит директор по теплосетям СГК Антон Баев. — Если жители почувствовали, что им холодно и включили отопление, естественно, они за это заплатят.

В настоящее время к теплу подключены 18% (42) образовательных и 13% (10) лечебных учреждений.

В компании отметили, что не могут дать твердых гарантий, что в зимний период на теплосистеме города не будет отключений. Это касается не только жилого фонда, но и социально-культурных объектов. В качестве примера нештатной ситуации в компании привели прошлогоднюю историю с отключением тепла в НОВАТе в результате коммунальной аварии на улице Мичурина. Только оперативно принятые меры не позволили посетителям и персоналу учреждения замерзнуть.

— Теплотрассы, которые питают театр по улицам Мичурина и Орджоникидзе, прошли в этом году испытания, — рассказывает заместитель главного инженера по режимам теплосетевого подразделения СГК Роман Корниенко. — На них устраняли дефекты. На Орджоникидзе провели практически капитальный ремонт тепловой камеры. Выполнили весь комплекс необходимых работ. Но так как трасса имеет большой износ, отключения в отопительный период возможны.

По информации СГК, готовность регионов присутствия компании к зиме составляет 95%, готовность Новосибирска — 90%. По всем городам запланированы ремонт и техническое перевооружение 141 км теплосетей, в настоящее время выполнены 73% работ. Около 20 км — это работы, которые будут продолжаться в отопительный период (аварийный резерв). На замену и восстановление теплосетей в целом направлены 4,3 млрд рублей (+1,3 млрд к прошлому году). В Новосибирске ремонтные работы обошлись в 880 млн рублей

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