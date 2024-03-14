Отзыв Центробанком лицензии у Qiwi: что будет с деньгами вкладчиков

Пользователи использовали дебетовые карты, хранили деньги на вкладах и использовали электронные кошельки для платежей онлайн. Также пользовалась популярностью покупка через p2p-сервисы (18+) при помощи QIWI. P2P-сервисы – это платформы, где продавец и покупатель взаимодействуют без участия посредников. В статье читатель узнает почему это случилось и что будет с деньгами клиентов.

Причины отзыва лицензии

В пресс-релизе Центробанка говорится, что такое решение было принято из-за систематических нарушений Федерального закона. Система безопасности Qiwi позволяла регистрировать кошельки на паспортные данные без ведома владельца. Для получения минимального статуса достаточно было ввести серию и номер документа, селфи или фото паспорта не требовали. Операции на сумму до 15 тысяч рублей можно было выполнять анонимно. Пользователи в любой момент могли удалить кошелек и создать новый на тот же номер телефона. При этом история транзакций не сохранялось. Банк России считает, что QIWI не является системообразующим банком. Поэтому отзыв лицензии не повлияет на финансовую систему. За последний год Центробанк пять раз применял ограничения на операции. Так в конце 2023 года пользователям запретили снимать наличные. Но Qiwi Банк проигнорировал все предупреждения.

Что будет с деньгами вкладчиков

Деньги на карточных счетах и вкладов клиентов российских банков застрахованы в агентстве страхования вкладов (АСВ). В 2024 году максимальная сумма возмещения составляет 1.4 млн рублей. Но электронные кошельки под эту категорию не попадают. В условиях обслуживания нет пункта о возмещении в случае отзыва лицензии. Эту информацию подтвердил Центробанк в официальном сообщении. Поэтому страховку в АСВ смогут получить только пользователи, которые размещали в Киви банке вклады. Держатели кошельков смогут получить свои деньги после завершения процедуры банкротства Киви банка. По предварительной оценке Банка России финансовая организация имеет резервы для расчетов со всеми держателями электронных кошельков. Но в ближайшее время не стоит ожидать возврата денег. Процедура банкротства займет не менее года.

Как вернуть деньги

Пользователи с открытыми вкладами в Qiwi банке могут получить 100% возмещение, но не более 1.4 млн рублей. Для этого нужно обратиться в один из офисов АСВ с паспортом. Держатели электронных кошельков должны отправить на почтовый адрес АСВ документы (подтверждающие владение кошельком и наличия на нем денег) и указать реквизиты для перечисления средств. Деньги вернут только если кошелек был зарегистрирован на паспорт пользователя и на его мобильный телефон. Обращение зарегистрируют и присвоят исходящий номер.