Социальные взносы застройщиков включают в правила землепользования в Новосибирске

При подготовке очередных изменений в правила землепользования и застройки Новосибирска мэрия города включила в них обязательства застройщика по созданию социальной инфраструктуры или отвлечению средств на ее развитие. Об этом сообщил на заседании комиссии по градостроительству заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев

— Мы предлагаем разрешить выдачу разрешений на строительство застройщикам, если в горизонте двух-трех лет возведения дома видны перспективы по созданию социальных объектов на данной территории, — добавил чиновник.

Напомним, осенью прошлого года по требованию прокуратуры выдача разрешений строительным компаниям в городе была остановлена. В итоге в начале 2024 года в городе остановился запуск новых объектов.

— С крупными застройщиками у нас подписано соглашение, что они в 2024 году начнут строить школы. Мы их будем выкупать по номинальной стоимости Главгосэкспертизы. Проценты по кредитам, а это около 400-500 млн рублей, будут вкладом застройщиков в создание социальной инфраструктуры, — говорит Кондратьев. — Эту позицию мы закрепляем в ПЗЗ, чтобы продолжать работу в данном направлении. Задача 2024 года: максимально подготовить проекты по школам и по части из них начать строительство. Тогда нам будет проще войти в федеральный проект.

Алексей Кондратьев также напомнил, что за 2023 год застройщики взяли на себя обязательства по созданию социальных объектов в общей сложности на 1 млрд рублей. В итоге в стадии проектирования и строительства находятся пять детсадов, также проектируются десять школ. Город планирует подготовить заявки на их финансирование из областного и федерального бюджетов.

Чиновник также отметил, что детали работы строительного рынка с социальным взносом в Новосибирске до сих пор обсуждаются.При этом уже решено, что при работе на площадке КРТ это взнос взиматься не будет, так как уже вшит в цену покупки земельного участка.

Стоит также отметить, что, отвечая на вопросы застройщиков, Алексей Кондратьев заявил: введение социального взноса — вынужденная и временная мера, которая направлена на решение вопроса по созданию социальной инфраструктуры.

— Несмотря на планы по введению взноса привлекательность рынка Новосибирска для застройщиков сохраняется. Цена квадратного метра на рынке города сегодня в среднем составляет 150 тысяч рублей за квадрат, и это нам позволяет с оптимизмом смотреть в будущее в расчете на то, что строительное сообщество сможет участвовать в создании социальной инфраструктуры, — резюмировал Кондратьев.

Ранее редакция сообщала о том, что банкам также предложили платить социальный взнос за новостройки в Новосибирске. Застройщики считают, что вкладываться в создание социальной инфраструктуры новых микрорайонов должны и город, и девелоперы, и кредиторы.