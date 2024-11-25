Охотник убил женщину, приняв ее за дикого зверя в Новосибирской области

29-летний охотник по неосторожности подстрелил 44-летнюю женщину в Барабинском районе Новосибирской области. Его задержали правоохранительные органы.

Трагедия произошла вечером 23 ноября в двух километрах от Барабинска.

Заметив движение в кустах, любитель дичи предположил, что там дикое животное. Однако, не убедившись в своих догадках, выстрелил .

— В результате полученного ранения 44-летняя потерпевшая скончалась в медицинском учреждении, — уточнили в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области.

Следователи собирают доказательства, расследование происшествия продолжается.

— Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Новосибирской области.

Ход расследование контролирует прокуратура.

Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском мужчина заплатил за незаконную охоту 640 тысяч рублей.