Охотник убил женщину, приняв ее за дикого зверя в Новосибирской области

29-летний охотник по неосторожности подстрелил 44-летнюю женщину в Барабинском районе Новосибирской области. Его задержали правоохранительные органы.
Трагедия произошла вечером 23 ноября в двух километрах от Барабинска.
Заметив движение в кустах, любитель дичи предположил, что там дикое животное. Однако, не убедившись в своих догадках, выстрелил .
— В результате полученного ранения 44-летняя потерпевшая скончалась в медицинском учреждении, — уточнили в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области.
Следователи собирают доказательства, расследование происшествия продолжается.
— Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Новосибирской области.
Ход расследование контролирует прокуратура.
Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском мужчина заплатил за незаконную охоту 640 тысяч рублей.
Источник фото: СК РФ по Новосибирской области
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