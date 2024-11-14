Под Новосибирском мужчина заплатил за незаконную охоту 640 тысяч рублей

Сотрудники службы судебных приставов взыскали с 44-летнего жителя Карасукского района Новосибирской области 640 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба, который был нанесён в результате незаконной охоты.

— Не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, мужчина совершил убийство четырех особей сибирской косули, — отмечается в сообщении.

За незаконную деятельность, которая нанесла ущерб окружающей среде, браконьер был привлечен к уголовной ответственности. Ему назначили условное наказание в виде трех лет лишения свободы и обязали возместить ущерб, причиненный Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Поскольку должник не проявлял должного усердия в исполнении решения суда, ограничиваясь небольшими платежами, в отношении него были применены меры принудительного характера. В итоге, чтобы вернуть арестованный автомобиль и прицеп к нему, мужчине пришлось компенсировать весь ущерб и выплатить исполнительский сбор.

Ранее редакция сообщала о том, что дело браконьера, убившего три косули, передано в суд в Новосибирской области.