Сергей Никулин: Ключевым трендом новосибирского рынка кредитования является охлаждение спроса

Цель регулятора выполняется

Кредитный портфель физлиц в Новосибирском отделении банка вырос с начала 2024 года на 14% и составил 240 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

Тем не менее, по его словам, рынок кредитования в регионе охлаждается. Это один из ключевых трендов 2024 года. За 9 месяцев банк предоставил новосибирцам 48,7 млрд рублей — на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самую серьезную динамику роста продемонстрировали автокредиты — 217%.

— В общем объеме автокредиты играют не столь большую роль, но динамика очень хорошая. На наш взгляд, это связано с тем, что люди привыкли к китайским автомобилям, к ценам на рынке автокредитования, и это дало результат, — пояснил банкир. — На первый план в сегменте новых авто выходят китайские марки: Changan, Chery. В сегменте авто с пробегом по-прежнему популярны Toyota, Nissan, Kia.

По его словам, всего с начала 2024 года банк выдал 4,7 тысячи автокредитов на 6,5 млрд рублей. По итогам 9 месяцев доля ВТБ на региональном рынке автокредитования составила 22%.

Но в целом выдача кредитов замедляется, то есть цель регулятора по охлаждению рынка для стабилизации инфляционных процессов выполняется.

— Если говорить про такой локомотивный продукт, как ипотека, то у нас замедление 32% к 2023 году. Однако объем выданных кредитов (24,2 млрд рублей) сопоставим с 9 месяцами 2022 года. То есть сокращение ипотечного кредитования наблюдается в сравнении с экстремумами 2023 года, а в целом ситуация не настолько критична, — рассуждает Сергей Никулин. — Я бы сказал, что по 2024 году рынок ипотеки чувствовал себя неплохо, даже несмотря на ярко выраженное охлаждение во втором полугодии после отмены льготной ипотеки.

По оценке банкира, по итогам 9 месяцев 2024 года 25% ипотечных кредитов, выданных в регионе, приходятся на долю ВТБ.

— С изменением программ господдержки мы видим, что меняется соотношение доли готового и строящегося жилья. Если ранее преобладали программы с господдержкой, то сейчас эти программы и рыночная ипотека занимают уже 50/50, и планируется, что дальше будет происходить ребалансировка ипотечного портфеля, — комментирует Сергей Никулин. — Тем не менее рынок ипотеки по-прежнему существует. Спрос на кредиты для покупки жилья у населения есть, но заемщики берут небольшие суммы, чтобы улучшить жилищные условия. Это дает перевес рынку вторичного жилья.

С января по сентябрь банк предоставил новосибирцам около 60 тысяч кредитов наличными на общую сумму 18 млрд рублей. Объем выданных средств сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года, при этом количество выданных кредитов выросло на 84%.

Время вкладчиков

Портфель привлеченных средств в рознице в Новосибирском филиале ВТБ в 2024 году показал рост 56% — до 188,5 млрд рублей.

— Сейчас время вкладчиков. С учетом ключевой ставки и текущих процентных ставок многие новосибирцы размещают средства на вкладах. Мы наблюдаем изменение модели поведения клиентов. Даже те, у кого есть кредиты, полученные ранее, предпочитают их не гасить, а размещать «свежие» деньги на вкладах и накопительных счетах, — поясняет Сергей Никулин. — Больше половины вкладов — среднесрочные, открытые на 6-12 месяцев. На поведение клиентов влияет и прогноз по ключевой ставке на 2025 год.

По оценке экспертов ВТБ, до конца этого года рублевый портфель на рынке вырастет на 28%, что станет новым рекордом для России

Тренды кредитования бизнеса

Кредитно-гарантийный портфель компаний среднего и малого бизнеса в ВТБ в Новосибирской области по итогам 9 месяцев увеличился на 6% и составил 61,9 млрд рублей.

— Активность бизнеса в сфере кредитования несколько снизилась, некоторые предприниматели скорректировали планы развития. В текущей экономической ситуации многие предпочитают размещать временно свободные средства на депозитах, получая дополнительный доход, — отметил Сергей Никулин.

Как рассказал эксперт, портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса банка в Новосибирской области по итогам 9 месяцев достиг 79,3 млрд рублей, из них более 70% — это срочные ресурсы.

— Вместе с тем мы видим, что компании используют появляющиеся возможности для перенастройки и расширения бизнеса. Среди актуальных проектов — строительство и покупка новых производственных площадей, увеличение ассортимента товаров, обновление цепочек поставок и сбыта, — резюмировал Сергей Никулин.

Ожидания от 2025 года

Основные драйверы роста банковского рынка в 2025 году, по мнению Сергея Никулина, будут зависеть от ключевой ставки и монетарной политики ЦБ.

— По прогнозам наших аналитиков, в будущем году на рынке розничного кредитования будет «засуха». За кредитами станут обращаться только те, кому это действительно нужно. Безусловно, ожидается, что будут расти накопления, благодаря действующим ставкам по депозитам и вкладам, — рассуждает Никулин. — На этом фоне ужесточается борьба за клиента, поэтому банки будут развивать свои сервисы и стараться быть максимально выгодными для клиентов.

По итогам 9 месяцев 2024 года в Новосибирской области работают 33 офиса ВТБ, в сеть банка входят 346 банкоматов. В экосистему ВТБ также входят «Почта-банк» и офис РНКБ. Клиентами ВТБ являются 560 тысяч физических и 34 тысячи юридических лиц. По оценке Сергея Никулина, на долю ВТБ приходится четверть рынка розничного кредитования Новосибирской области.