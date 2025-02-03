Мужчина устроил дебош на АЗС в Новосибирске

В Новосибирске местный житель был привлечён к ответственности за дебош на автозаправочной станции.

Как сообщает Ленинский районный суд, инцидент произошёл поздно вечером 27 января на улице 2-я Станционная, 27. В ходе судебного заседания было установлено, что сибиряк вёл себя агрессивно. Он ломал витрины, стеллажи, пинал входные двери и приставал к клиентам АЗС. Мужчина также позволял себе нецензурную брань в присутствии посторонних.

— На неоднократные законные требования сотрудника полиции прекратить хулиганские действия не реагировал и продолжал выражаться и вести себя агрессивно, — сообщили в суде.

Отмечается, что мужчина полностью признал свою вину и подтвердил обстоятельства, указанные в протоколе. Дело в отношении него было рассмотрено 28 января в Ленинском районном суде.

Суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске мужчина вломился в магазин с битой и учинил дебош. По его словам, он гнался за наркоманами.