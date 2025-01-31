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Мошенники добрались до социальной платформы «Сферум»

  • 31/01/2025, 13:00
Мошенники добрались до социальной платформы «Сферум»
Под видом учителей и завучей они получают от родителей доступ к Госуслугам

Ранее безопасная платформа «Сферум», куда в приказном порядке перенесли общение  учителей со школьниками и родителями, привлекла мошенников, которые разработали очередную схему обмана. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Чтобы добраться до чужого кошелька или оформить кредит на ничего не подозревающего человека, киберпреступники добавляются в классные чаты или ищут аккаунты родителей школьников в социальных сетях. После этого под видом секретарей, учителей или завучей они предлагают потенциальным жертвам помощь с регистрацией или обновлением профиля в «Сферуме». Если родители школьников соглашаются, то лже-педагоги просят назвать код из сообщения. С помощью озвученных жертвой цифр они получают полный доступ к учетной записи пользователя на портале «Госуслуги» и спокойно оформляют на него кредиты.

— Мошенники не взламывают сам «Сферум». Они просто используют название площадки, чтобы сбить родителей с толку. Ведь преступники могут использовать разные предлоги, чтобы получить данные от Госуслуг – например, предлагают обновить электронный журнал или профиль школьника в «Сферуме». При этом злоумышленники не отстают от трендов и активно используют нейросети, чтобы генерировать голосовые или видео-дипфейки знакомых вам людей. Ведь поверить голосовому или видеосообщению от учителя, который торопит вас сообщить заветный код, гораздо легче, чем звонку от незнакомца, — пояснил эксперт Сибирского ГУ Банка России Андрей Кутень.

Чтобы обезопасить себя от мошенников, МВД России по Новосибирской области советуют никому не сообщать коды доступа, персональные и платежные данные, а также напоминают, что регистрироваться или менять информацию в «Сферуме» нужно самостоятельно через официальный сайт платформы или Госуслуг.

В пресс-службе «Сферум» редакции Infopro54 заявили, что в самом «Сферуме» никто детям не звонит.

— То есть мошенники прикрываются «Сферумом», говорят, что действия нужно совершить для обновления «Сферума», но звонят они по совершенно другим каналам. Принцип «Сферума» построен как раз так, что там в чатах только верифицированные пользователи и нет посторонних, а контакты пользователей не ищутся в интернете, — подчеркнули в пресс-службе. — Обновления коммуникационной платформы «Сферум» происходит автоматически и исключительно на устройстве пользователя, без участия третьих лиц. Для этого не используются коды из СМС, в том числе коды от Госуслуг. Информация об обновлениях сервиса может приходить исключительно от платформы в виде системного сообщения и носит только информационный характер. Также важно знать, что коммуникации по учебе также ведутся исключительно в «Сферуме», где все пользователи верифицированы.

В компании призвали пользователей быть бдительными и соблюдать правила цифровой безопасности: не сообщать посторонним коды подтверждения от аккаунтов в цифровых сервисах и не передавать свои персональные данные.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники стали рассылать письма от банков о сборе на нужды СВО. При переходе по ссылке для «отказа от списания», на его смартфон загружается вредоносная программа и злоумышленники получают доступ ко всем личным данным человека, включая банковские приложения.

Фото freepik, автор: racool-studio.

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Рубрики : Право&Порядок Общество Образование

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Сферум мошенничество


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