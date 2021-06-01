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Плиты перекрытий: виды, преимущества, популярные способы раскладки

  • 01/06/2021, 10:37
Самый простой и быстрый способ перекрытия пролетов, монтажа горизонтальных опор – установка плит. Эти железобетонные изделия выпускаются в разных размерах и видах, что позволяет подобрать оптимальный их вариант, с учетом предстоящих нагрузок, условий эксплуатации и прочих факторов.

Виды и преимущества использования плит перекрытия

Основное предназначения плит перекрытия заключается в разграничении этажей в зданиях, рассеивания нагрузок, передаваемых на несущие части конструкций – стены и фундамент. Обладая большим перечнем преимуществ, они могут с одинаковой эффективностью применяться в частном, промышленном и других видах строительства.

В большинстве случаев для перекрытия используются плитные изделия с пустотами. Они могут иметь пустоты разных форм и диаметров. К преимуществам ЖБИ данного типа относятся:

  • сравнительно небольшой вес;
  • высокие показатели прочности, обеспечиваемые армированием;
  • хорошие параметры теплоизоляции, звукоизоляции.

Распространенные плиты ЖБИ включают в свой состав материалы с маркировкой ПБ, 3,1ПБ и 1,6ПБ, ПНО и ПК. Для их покупки стоит обратиться в производственную компанию «Стройнеруд». Завод обеспечивает поставку изделий любого типа в требуемом количестве, соблюдая сроки.

Особенности укладки плит перекрытий

Технология монтажа зависит от материалов возведения основных конструктивных элементов. Если сооружение выполнены из кирпича либо бетона, допускается раскладка непосредственно на несущие части. Для скрепления применяется цементно-песчаный раствор. Его толщина должна составлять не менее 2 см.

Установка на блоки из керамзита требует повышенной аккуратности. Этот материал отличается меньшей прочностью. Для равномерного распределения нагрузок потребуется арматурный пояс толщиной от 20 см. Монтаж плит можно осуществлять только после достижения им определенных прочностных параметров. Аналогичная технология рекомендуется для сооружений из газобетонных блоков.

Плиты на стены из поризованных материалов монтируются на специальную подушку. Ее создают из раствора и армирующей сетки. Первый накладывается толщиной в 3 см. Рекомендованный диаметр проволоки – 4 мм, размеры ячеек – 5х5 см. Существуют и другие способы раскладки, предполагающие установку трех слоев полого кирпича. Очень важно соблюдать проектные требования. Нарушение приведет к преждевременному разрушению конструкций.

По материалам сайта https://gbistroj.ru/

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : строительство


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