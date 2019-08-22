«ОЗК» рассчитывает на рост экспорта новосибирского зерна

— «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) планирует создавать зерновые грузоформирующие узлы, чтобы формировать маршруты и эффективно использовать собственный парк вагонов. Сегодня парк компании состоит из полутора тысяч инновационных вагонов-хопперов. Еще одно направление нашей работы — дальнейшее увеличение парка. Это будет способствовать комфортной логистике и взаимодействию с регионами, — сообщил на совещании в правительстве Новосибирской области замгендиректора по региональному развитию АО «ОЗК» Владимир Печеный.

Он также заявил, что компания очень рассчитывает на дальнейшую совместную работу в рамках долгосрочного партнерства с уже отобранными региональными партнерами, а также планирует продолжить работу по аккредитации сельхозпроизводителей и элеваторов. В 2018 году в области ОЗК аккредитовала более 10 сельхозпроизводителей и 7 элеваторов.

— Мы рассчитываем, что к следующему сезону предложим партнерам долгосрочные контракты с ООО «ОЗК Юг» (входит в АО ОЗК) с более четким пониманием условий взаимодействия, — добавил Печеный. — Кроме того, очень рассчитываем, что сможем увеличить объемы закупок для экспорта в Новосибирской области.

Гендиректор ООО «ОЗК Юг» Денис Деменков пояснил, что за два последних года компания закупила и вывезла из Новосибирской области около 400 тысяч тонн зерна. Он уточнил, что рассчитывает на рост объемов экспорта из региона и в этом году. Чтобы обеспечить выполнение этой задачи, в регионе будет работать представитель «ОЗК Юг», который станет выезжать на места и проверять качество заявленного на продажу зерна. В следующем году компания планирует создать подобные представительства и в других зерновых регионах Сибири. В то же время Деменков напомнил новосибирским аграриям, что закупочная цена зависит как от мировых цен, так и от субсидии на перевозку зерна.

— В начале года экспортная цена зерна 4 класса составляла 210-250 долларов за тонну. Сейчас рынок изменился и цены ПХП Фобос находятся в районе 192-193 долларов за тонну (11400 рублей без НДС). В этом году мы хотим открыто указывать все цены на каждом элеваторе-партнере. Сегодня по России мы аккредитовали около 50 элеваторов, — говорит Денис Деменков.

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, в этом году ожидаемый сбор зерновых составляет 2,5 млн тонн, при урожайности 17,7 тысячи ц/га. С учетом внутреннего потребления, которое постоянно растет из-за реализации проектов в сфере животноводства и активизации работы ООО «Новосибирский мелькомбинат №1», профицит зерна в регионе планируется в районе 800 тысяч тонн. При этом качество зерна ожидается выше среднего. По оценкам минсельхоза, в общем объеме урожая этого года зерно 3 класса составит 55-60 %, 4 — 30-35%, 5 — 10-12%.

— По итогам 2018 года нам удалось увеличить экспортные поставки зерна железнодорожным транспортом в 2,2 раза к 2017 году — 459 тысяч тонн (по России 239 тысяч). На 16 августа 2019 года на экспорт вывезено 223 тысячи тонн (по России 322 тысячи), — сообщил Лещенко. — Согласно региональному проекту, к 2024 году область должна экспортировать продукции АПК на 440 млн долларов, в том числе на 29 млн злаков.

Впрочем, судя по комментариям, прозвучавший от участников рынка АПК, аграрии пока относятся к планам по наращиванию экспорта зерновой продукции достаточно скептически. Учредитель ООО «Татарскзернопродукт» Владимир Арбатский считает, что многое будет зависеть от субсидий на перевозку зерна, которые получит Новосибирская область. Он напомнил, что в первый год их действия на 90% этот механизм сработал только для ОЗК, на второй — не сработал вообще.

— Что касается вагонного парка, то с ними вечная проблема. К примеру, сейчас компания АО «Росагротранс» уже обозначила новые тарифы, которые на 30% выше, чем месяц назад. То есть сейчас, заказывая вагоны на октябрь, мы уже платим на 1000 рублей за тонну больше. Почему такой рост? Очень бы хотелось, чтобы такие вещи регулировались, — констатировал он, добавив, что аграрии области ждут от покупателей зерна хорошую цену.

Генеральный директор ООО «Соколово», председатель Ассоциации руководителей сельхозпредприятий Новосибирской области Анатолий Степанов поинтересовался почему в Новосибирске создается представительство «ОЗК Юг», а не головной структуры — «ОЗК».

— На мой взгляд, в Новосибирске нужно создавать полноформатное структурное подразделение госкомпании «ОЗК» — «ОЗК Сибирь» со всеми необходимыми полномочиями, чтобы оно работало по всему округу и лоббировало интересы сибирских аграриев, — заявил Степанов. — Тот уровень закупочных цен, который установлен для нас сейчас, экономически невыгоден. За зерно 3 класса предлагают 8400 за тонну, а за 4 — и того меньше. В итоге мы получим, что на экспорт уйдет более дорогое зерно, а мы внутри региона будем кушать хлеб из зерна 4 класса.

Он отметил, что несправедливость в распределении закупочных цен уже является хронической и дает негативные результаты. В Новосибирской области практически не увеличивается посевная площадь, а средняя урожайность составляет 15-17 ц/га, то есть сельхозпроизводители выращивают урожай с минимальными затратами, отказываясь от удобрений, средств защиты.

— Мы с крейсерской скоростью идем в сторону абсолютной неконкурентоспособности. Если мы не поднимем уровень урожайности, у нас не будет ни потенциала, ни экспорта в заявленных объемах, ни денег, — предупреждает Степанов.

Владимир Печеный пояснил, что ОЗК не ставит перед собой задачу зарабатывать на разнице закупочной и продажной цены, понимает, что без субсидирования железнодорожных перевозок задачу по наращиванию экспорта не решить и будет работать в этом направлении, в том числе за счет формирования собственного парка вагонов. Замгубернатора Новосибирской области по развитию сельских территорий Вячеслав Ярманов добавил, что на следующей неделе на совещании в Минсельхозе РФ также планирует поднять вопрос субсидирования перевозок. По его словам, он актуален для всех зерновых регионов Сибири.

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