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Николай Опарин: «коллектив делю по мотивационному профилю. Остальное – от лукавого»

  • 23/08/2019, 09:09
Николай Опарин, руководитель подразделения и тренер в Филиал ПАО «Компания «Сухой», «НАЗ им. В.П.Чкалова»:

БизнесХаки

Зачем нужна мотивация? Как грамотно разбить коллектив на команды? Почему теория поколений – это хайп?

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