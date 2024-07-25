Озверели от голода: участники шоу «Последний герой» сожалеют, что поймали и съели выдру на Алтае

Во время съемки телешоу «Последний герой» участники совершили бесчеловечный поступок, правда, по отношению к животному. Скандал произошел в очередной серии проекта, точнее после выхода программы в эфир. Выяснилось, что выживальщики нашли выдру, попавшую в капкан и не придумали ничего лучше, чем приготовить из нее обед. Такое зрелище шокировало зрителей.

― Мы понимаем, что это шоу, но на Алтае все стараются беречь и уважать живую природу. Это один из последних регионов нашей страны, где еще можно насладиться красотой, оценить многообразие животного мира, ― говорят алтайцы.

Генеральный продюсер компании «ВайТ Медиа» попыталась оправдать выходку участников.

― В попытках раздобыть себе пропитание они действительно наткнулись на животное, попавшее в капкан, и употребили его в пищу, ― прокомментировала Газете.Ru Юлия Сумачева.

Она призналась, что этот момент не был режиссирован и как-то подготовлен, все произошло спонтанно. Основной причиной стал голод. В оправдание такого поступка Юлия добавила, что съемки проводились не в заповедной части Горного Алтая.

Сейчас все участники и продюсеры шоу сожалеют о случившемся.

Общественное осуждение заставило вмешаться в этот спорный вопрос надзорные ведомства. Сейчас этим ЧП занимается природоохранная прокуратура.

― Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой скоординирована проверка Комитетом по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай информации о незаконной охоте участниками телепередачи на канале ТВ-3 «Последний герой» на пушное животное. О результатах будет сообщено дополнительно, ― говорится в официальном сообщении прокуратуры Республики Алтай.

Такая выходка может обернуться для фигурантов реальным штрафом. Но многие сибиряки считают, что подобные скандалы организовываются специально, чтобы привлечь внимание зрителей к шоу и вызвать волну обсуждений.