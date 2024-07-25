Успеть за 7 дней: оргкомитет конкурса «Сибирь.ПРО» завершает приём заявок

Менее двух недель остаётся, чтобы успеть подать заявку для участия в Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». Материалы сибирских авторов принимаются по 31 июля 2024 года включительно.

«Большая Сибирь: ПРОстранство для развития» – так звучит главная тема конкурса. Это неслучайно: с 2024 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в СФО оператором проекта стал Исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». МАСС разработала и активно продвигает единый бренд сибирских регионов «Большая Сибирь», символизирующий огромную территорию, сплоченность и грандиозные проекты сибиряков. Как отмечает Председатель Исполнительного комитета МАСС Геннадий Гусельников, «этот бренд ныне широко узнаваем и был неоднократно представлен на крупнейших международных выставочно-форумных мероприятиях».

В Сибирском макрорегионе накоплен мощный кадровый, ресурсный, научный и промышленный потенциал. Кроме того, его территория обладает выгодным географическим положением, близостью к крупнейшим восточным рынкам сбыта. Совместными усилиями представителей федеральных и региональных органов власти, Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», научного и экспертного сообщества разработаны и утверждены Стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года и план её реализации.

Действенные решения по успешному воплощению в жизнь важнейших для Большой Сибири стратегических документов нужно принимать сообща, в формате общественного диалога. Традиционно площадкой для конструктивных дискуссий и обсуждения проблемных вопросов реализации Стратегии становятся средства массовой информации.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» могут принять участие журналисты печатных, электронных и интернет-СМИ, а также информационных агентств Сибирского федерального округа. К рассмотрению принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года включительно.

Главная номинация, в которой будет вручена премия полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе – «Экономика». Победителями станут авторы и средства массовой информации, представившие материалы об обеспечении технологического суверенитета России; о мероприятиях по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года; о создании новых и модернизации существующих производств, использовании инструмента промышленной ипотеки, об исполнении инновационных проектов, развитии оборонно-промышленного комплекса и наукоемких отраслей экономики, машиностроения, о внедрении искусственного интеллекта, а также привлечении капитала в быстрорастущие и высокотехнологичные виды бизнеса.

Традиционно для участников главного журналистского соревнования Сибири открыты номинации «Наука и образование», «Демографическая ПРОгрессия», «Здоровье», «Свой дом», «Молодая Сибирь», «ПРО спорт», «Герой нашего времени», «Цифровая Сибирь», «Горный ПРОфиль», «ПРО КСО и благотворительность», «ПРО туризм», «ПРОфессия железнодорожник».

В девятнадцатом сезоне «Сибирь.ПРО» генеральный партнёр проекта ПАО «Россети Сибирь» представил обновлённую номинацию – «ПРОфессия энергетик». К рассмотрению принимаются публикации, направленные на популяризацию рабочих и инженерных профессий энергетической сферы, повышение их престижа в обществе; демонстрацию возможностей и перспектив, открывающихся перед молодыми кадрами, окончившими высшие учебные заведения России по направлению «Энергетика».

Номинация, посвященная подвигам участников специальной военной операции, получила обновленное название «ПРО Героизм». Журналисты смогут рассказать о героической доблести и отваге воинов сибиряков – солдат, офицеров армии и флота, Росгвардии, сотрудников спецслужб и силовых структур, казаков, добровольцев, участвующих в специальной военной операции, которые мужественно выполняют поставленные задачи по ликвидации неонацизма; военных врачей, фельдшеров и санинструкторов, спасающих жизни бойцов в госпиталях и на линии фронта; о беспримерных трудовых подвигах железнодорожников и водителей, строителей, которые возводят укрепления и восстанавливают гражданские объекты, рабочих и инженеров оборонных заводов.

В проекте вновь продолжила работу пользующаяся особым вниманием жюри номинация для начинающих журналистов, студентов профильных вузов – «ПРОба пера». На конкурс допускаются опубликованные и неопубликованные материалы, а также видео- и аудио сюжеты, как вышедшие в эфир, так и созданные специально для участия в проекте по темам всех номинаций конкурса.

Помимо основных номинаций в проекте учреждены специальная премия «ПРОверенный источник» от информационного партнёра конкурса – агентства «Интерфакс» – для автора лучшей публикации на экономическую тематику и специальный приз от агентства ТАСС для лидера номинации «ПРОба пера».

Подведение итогов девятнадцатого Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» состоится в августе 2024 года. Лучшие журналисты Сибири с 16 по 20 сентября смогут принять участие в «Сибирской медианеделе», в рамках которой пройдут образовательные семинары, а также тематические медиасессии с участием ведущих федеральных экспертов. Кроме того, в рамках пресс-тура победители проекта посетят объекты партнеров конкурса.