Нового худрука балетной труппы назначили в НОВАТе

В большом зале НОВАТа новый художественный руководитель балетной труппы — Александр Омар. Он приступит к работе в сентябре.

— С балетной труппой НОВАТа Александр познакомился во время постановки на новосибирской сцене балета «Корсар», — говорится в сообщении Михайловского театра.

Тогда он обратил внимание на отличную форму артистов балета и завоевал симпатию танцовщиков своим профессиональным подходом, обаянием и прекрасным чувством юмора.

Александр Омар — выпускник академии имени Вагановой, солист балета Михайловского театра и хореограф.

Ранее редакция сообщала о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного артиста России ведущему солисту НОВАТа Михаилу Лифенцеву.