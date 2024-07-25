Нового худрука балетной труппы назначили в НОВАТе

В большом зале НОВАТа новый художественный руководитель балетной труппы — Александр Омар. Он приступит к работе в сентябре.
— С балетной труппой НОВАТа Александр познакомился во время постановки на новосибирской сцене балета «Корсар», — говорится в сообщении Михайловского театра.
Тогда он обратил внимание на отличную форму артистов балета и завоевал симпатию танцовщиков своим профессиональным подходом, обаянием и прекрасным чувством юмора.
Александр Омар — выпускник академии имени Вагановой, солист балета Михайловского театра и хореограф.
Ранее редакция сообщала о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного артиста России ведущему солисту НОВАТа Михаилу Лифенцеву.
Источник фото: Михайловский театр
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