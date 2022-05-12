Уходят Siemens и Fortum, а российские алмазы запретили продавать на RapNet

Перечень санкционных мер, введенных против России из-за ситуации на Украине, продолжает увеличиваться. За последние сутки новозеландские власти внесли в санкционные списки еще несколько российских граждан и организаций. Всего в этом списке уже более чем 650 российских граждан, а также 55 крупнейших российских предприятий и организаций.

Очередной пакет антироссийских санкций, касающийся заморозки активов Сбербанка и «Альфа-банка», 12 мая вступил в силу в Японии. По данным ТАСС, также начал действовать запрет для японцев на новые инвестиции в России. В частности, речь идет о приобретении доли в каком-либо российском бизнесе в размере 10% и более. Кредиты со сроком погашения более одного года также подлежат запрету. В санкционные списки Японии уже входят более 700 граждан РФ, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более 200 российских компаний и организаций. Помимо этого, Япония заморозила активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ.

Пресс-служба Rapaport Group сегодня также сообщила, что крупнейшая в мире площадка по торговле алмазами RapNet запретила продажу драгоценных камней из России.

— Запрет распространяется на все алмазы, полученные из России после 24 февраля 2022 года, и включает в себя бриллианты, произведенные за пределами России из российских необработанных алмазов. Запрет распространяется на алмазы, полученные от компаний, которые на 50% или более принадлежат организациям, находящимся под санкциями, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Россия поставляет на мировой рынок около 30% алмазов.

«Вестник АТОР» сегодня также сообщил, что агенты — партнёры Costa Cruises, которая является одной из дочерних фирм Carnival Corporation, — получили от оператора сообщение о прекращении приёма заявок на круизы от граждан, проживающих на территории РФ, Белоруссии и «на территории Донецкой и Луганской областей Украины». Ранее аналогично, но без официальных уведомлений, поступили Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises и Seabourn Cruise Line.

При этом из РФ продолжается исход иностранного бизнеса.

Немецкий концерн Siemens сообщил о прекращении производственной деятельности в Росси на своем сайте. Ранее компания прекратила международные поставки и работу по новым проектам в России. Отмечалось, что обслуживание и ремонт идут в соответствии с санкциями. За первый квартал 2022 года концерн из-за антироссийских санкций потерял 0,6 миллиарда евро.

Финская Fortum также объявила о подготовке к «контролируемому уходу» из России. В качестве предпочтительного пути это решение включает в себя потенциальную продажу российских активов Fortum, прокомментировал в отчете компании ее гендиректор Маркус Раурамо, пишет Forbes. Напомним, Fortum имеет семь теплоэлектростанций в Челябинской и Тюменской областях, ей принадлежат ПАО «Фортум» и 29,5% в ТГК-1.Fortum также контролирует 73,4% немецкой Uniper, владеющей 83,7% энергетической компании «Юнипро». «Фортум» и «Юнипро» имеют в России 12 ТЭС суммарной мощностью 15,5 ГВт по электричеству и 10,2 ГВт по теплу.