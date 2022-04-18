Аграриев лишат господдержки

Аграрии, пойманные за нарушение прав противопожарной безопасности, будут лишены господдержки. Такое поручение в ходе оперативного совещания губернатор области Андрей Травников дал руководителю регионального Минсельхоза Евгению Лещенко, попросив активно подключиться и областные управления МЧС и МВД.

— Соберите внеплановые совещания сельхозпроизводителей, — заявил глава региона. — Пусть опытные руководители сельхозпредприятий как-то воздействуют на своих коллег, которые допускают такие риски. Евгений Михайлович (Лещенко. — Ред.), традиционно ужесточите отношение к получателям господдержки. Не предоставлять ни копейки господдержки тем фермерам, тем руководителям хозяйств, на землях которых зафиксированы поджоги. Просьба: в еженедельных докладах сообщать, какое количество материалов у вас на рассмотрении.

Как следует из оперативного доклада начальника областного управления МЧС Виктор Орлова, несмотря на проведенную ведомством пропагандистскую работу с жителями области о недопустимости разведения костров, сжигания травы и так далее, подобные случаи продолжают происходить и становятся причинами пожаров. В частности, несколько дней назад житель Болотнинского района вместе с сухой травой, от которой хотел очистить огород, сжег собственный дом, в результате чего едва не пострадала его пожилая родственница.

— За отчетный период количество пожаров выросло в 6 раз. Ликвидированы 1058 пожаров, из них около 900 — горение сухой растительности (более 85% от общего количества пожаров), — приводит данные Орлов. — В жилом секторе спасены 3 человека, 4 человека погибли. Прошу глав муниципальных образований продолжить работу с руководителями садоводческих обществ, лесничествами, собственниками лесозаготовительных предприятий и сельхозпроизводителями. Министерство природных ресурсов прошу организовать маневрирование подразделений лесной охраны.

В связи с этим глава региона поручил также расширить и профилактическую работу среди фермеров и дачников.

— Вспомним слова героя фильма: дороже всего нам обходится глупость, — комментирует Андрей Травников. — Так вот, сегодня мы страдаем от человеческой глупости. Как бы мы не вели разъяснительно-информационную работу, в первые 3 дня с начала пожароопасного периода у нас опять фермеры выжигают выпасы, собственники участков жгут мусор, допуская переход огня на постройки. Здесь — направление для усиления. Просьба: к информационной работе, которую мы развернули, давайте подтянем общественность. Нужно поработать не только с председателями СНТ, но и с общественными организациями.

По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, только за минувшие сутки на территории региона зафиксированы около 1500 термически активных точек, ликвидированы 433 пожара, 406 из них — горение сухой травы и мусора. На территории области действует особый противопожарный режим. В связи с осложнением экологической обстановки, обусловленной природными пожарами, и для минимизации последствий от них в ГУ МЧС и муниципальных образованиях развернуты оперативные штабы. Для оказания помощи органам местного самоуправления в 7 районах действуют рабочие группы ГУ, подразделения федеральной противопожарной службы. Введены в боевой расчет весь личный состав и резервная техника. Приведены в готовность 5 опорных пунктов по тушению крупных пожаров и сводный отряд для реагирования при возникновении угрозы перехода природных пожаров в населенные пункты. Проведена профилактическая работа. Вынесены 48 предостережений председателям садовых товариществ проведен 121 осмотр территорий садовых обществ, проинструктированы свыше 2,5 тысячи человек.

За неделю зарегистрированы 13 лесных пожаров на территории 4 районов (Кыштовского, Северного, Куйбышевского и Убинского) на площади 39 га, из которых 3 пожара — по вине местных жителей. Действуют 5 лесных пожаров на площади 14 га еще в 3 районах. Зафиксированы 5,4 тысячи термических точек, из которых 70% — вблизи населенных пунктов. Наиболее проблемные районы — Куйбышевский, Купинский, Доволенский, где зарегистрированы 40% от всех термоточек. Характерная причина — неконтролируемый пал сухой растительности и мусора. Отмечен пал с распространением огня на жилую застройку на территории Новосибирска и 5 районов области. Огнем повреждены 1 жилой, 4 дачных дома, 14 построек, уничтожены 7 построек, 4 строения, автомобиль, получил травмы 1 человек.

Напомним, на минувшей неделе суд Мошковского района вынес приговор дачнику, который в 2020 году случайно спалил соседские участки. Совокупный ущерб составил более 30 млн рублей.