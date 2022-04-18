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Аграриев лишат господдержки

  • 18/04/2022, 12:28
Автор:
новости Новосибирска
Если по-другому до них «не дойдут» правила противопожарной безопасности.

Аграрии, пойманные за нарушение прав противопожарной безопасности, будут лишены господдержки. Такое поручение в ходе оперативного совещания губернатор области Андрей Травников дал руководителю регионального Минсельхоза Евгению Лещенко, попросив активно подключиться и областные управления МЧС и МВД.

Соберите внеплановые совещания сельхозпроизводителей, заявил глава региона. Пусть опытные руководители сельхозпредприятий как-то воздействуют на своих коллег, которые допускают такие риски. Евгений Михайлович (Лещенко. — Ред.), традиционно ужесточите отношение к получателям господдержки. Не предоставлять ни копейки господдержки тем фермерам, тем руководителям хозяйств, на землях которых зафиксированы поджоги. Просьба: в еженедельных докладах сообщать, какое количество материалов у вас на рассмотрении.

Как следует из оперативного доклада начальника областного управления МЧС Виктор Орлова, несмотря на проведенную ведомством пропагандистскую работу с жителями области о недопустимости разведения костров, сжигания травы и так далее, подобные случаи продолжают происходить и становятся причинами пожаров. В частности, несколько дней назад житель Болотнинского района вместе с сухой травой, от которой хотел очистить огород, сжег собственный дом, в результате чего едва не пострадала его пожилая родственница.

За отчетный период количество пожаров выросло в 6 раз. Ликвидированы 1058 пожаров, из них около 900 горение сухой растительности (более 85% от общего количества пожаров), приводит данные Орлов. В жилом секторе спасены 3 человека, 4 человека погибли. Прошу глав муниципальных образований продолжить работу с руководителями садоводческих обществ, лесничествами, собственниками лесозаготовительных предприятий и сельхозпроизводителями. Министерство природных ресурсов прошу организовать маневрирование подразделений лесной охраны.

В связи с этим глава региона поручил также расширить и профилактическую работу среди фермеров и дачников.

Вспомним слова героя фильма: дороже всего нам обходится глупость, комментирует Андрей Травников. Так вот, сегодня мы страдаем от человеческой глупости. Как бы мы не вели разъяснительно-информационную работу, в первые 3 дня с начала пожароопасного периода у нас опять фермеры выжигают выпасы, собственники участков жгут мусор, допуская переход огня на постройки. Здесь направление для усиления. Просьба: к информационной работе, которую мы развернули, давайте подтянем общественность. Нужно поработать не только с председателями СНТ, но и с общественными организациями.

По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, только за минувшие сутки на территории региона зафиксированы около 1500 термически активных точек, ликвидированы 433 пожара, 406 из них горение сухой травы и мусора. На территории области действует особый противопожарный режим. В связи с осложнением экологической обстановки, обусловленной природными пожарами, и для минимизации последствий от них в ГУ МЧС и муниципальных образованиях развернуты оперативные штабы. Для оказания помощи органам местного самоуправления в 7 районах действуют рабочие группы ГУ, подразделения федеральной противопожарной службы. Введены в боевой расчет весь личный состав и резервная техника. Приведены в готовность 5 опорных пунктов по тушению крупных пожаров и сводный отряд для реагирования при возникновении угрозы перехода природных пожаров в населенные пункты. Проведена профилактическая работа. Вынесены 48 предостережений председателям садовых товариществ проведен 121 осмотр территорий садовых обществ, проинструктированы свыше 2,5 тысячи человек.

За неделю зарегистрированы 13 лесных пожаров на территории 4 районов (Кыштовского, Северного, Куйбышевского и Убинского) на площади 39 га, из которых 3 пожара — по вине местных жителей. Действуют 5 лесных пожаров на площади 14 га еще в 3 районах. Зафиксированы 5,4 тысячи термических точек, из которых 70% — вблизи населенных пунктов. Наиболее проблемные районы — Куйбышевский, Купинский, Доволенский, где зарегистрированы 40% от всех термоточек. Характерная причина неконтролируемый пал сухой растительности и мусора. Отмечен пал с распространением огня на жилую застройку на территории Новосибирска и 5 районов области. Огнем повреждены 1 жилой, 4 дачных дома, 14 построек, уничтожены 7 построек, 4 строения, автомобиль, получил травмы 1 человек.

Напомним, на минувшей неделе суд Мошковского района вынес приговор дачнику, который в 2020 году случайно спалил соседские участки. Совокупный ущерб составил более 30 млн рублей.

— Суд приговорил Николаенко к 11 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства (условно с испытательным сроком 1 год 11 месяцев), — отмечали в областной прокуратуре.

Фото ГУ МЧС по Новосибирской области

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Рубрики : Власть Агропром

Регионы: Новосибирская область

Теги : сельхозпредприятия пожары господдержка безопасность


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