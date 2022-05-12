Геннадий Морозов возглавит Управление ФНС по Новосибирской области

Геннадий Морозов работает в налоговой системе с ноября 1998 года, его карьера началась с должности юрисконсультанта в налоговой инспекции по Кировскому району Томска. Затем он стал начальником отдела правового и кадрового обеспечения инспекции по Томскому району Томской области, заместителем начальника инспекции. В июле 2006 года возглавил ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области. С 2011 года по 2022 год занимал должность руководителя УФНС России по Томской области.

Напомним, об уходе предыдущего главы УФНС Алексея Легостаева стало известно на апрельской сессии регионального парламента. Руководителем УФНС России по Новосибирской области Легостаев был назначен 14 мая 2012 года. До этого он занимал пост руководителя УФНС по Алтайскому краю (с 2003 года), а затем по Владимирской области (с 2010 года). Из Новосибирской области Легостаев снова перешел в УФНС Алтайского края.

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