Рекламодателям

Геннадий Морозов возглавит Управление ФНС по Новосибирской области

  • 12/05/2022, 17:30
Автор:
Новости Новосибирска
К своим обязанностям новый руководитель приступит уже завтра, 13 мая.

Геннадий Морозов работает в налоговой системе с ноября 1998 года, его карьера началась с должности юрисконсультанта в налоговой инспекции по Кировскому району Томска. Затем он стал начальником отдела правового и кадрового обеспечения инспекции по Томскому району Томской области, заместителем начальника инспекции. В июле 2006 года возглавил ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области. С 2011 года по 2022 год занимал должность руководителя УФНС России по Томской области.

новости Новосибирска

Руководитель областной налоговой покидает Новосибирскую область

Напомним, об уходе предыдущего главы УФНС Алексея Легостаева стало известно на апрельской сессии регионального парламента. Руководителем УФНС России по Новосибирской области Легостаев был назначен 14 мая 2012 года. До этого он  занимал пост руководителя УФНС по Алтайскому краю (с 2003 года), а затем по Владимирской области (с 2010 года). Из Новосибирской области Легостаев снова перешел в УФНС Алтайского края.

Ранее экс-министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева вернулась на прежнее место

Фото с сайта nalog.ru

582

Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Новосибирская область

Теги : УФНС по Новосибирской области руководство назначение


Комментировать

пока нет комментариев
новости Алтай

Менее трети гостиниц и турбаз Республики Алтай получили «звезды»

С 1 января 2022 года гостиничный бизнес может оказывать услуги туристам только после прохождения классификации.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирские ученые и фармацевты не видят особого дефицита субстанций

Институты СО РАН готовы работать по системным заказам коммерсантов. Кроме того, в регионе планируют производить оборудование, необходимое для отрасли.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирский фармпроизводитель снова расширяется

Компания ведет работу по регистрации более 200 лекарственных препаратов.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Самокатчики «выгоняют» рекламщиков с улиц

Речь идет о рекламных конструкциях сити-формата.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

«Тот, кто решил выйти на рынок КНР только на гребне нынешней волны кризиса, может столкнуться со сложностями»

Все материалы
Лента новостей

Менее трети гостиниц и турбаз Республики Алтай получили «звезды»

12/05/2022, 19:03

Пал травы и дачные костры привели к уголовным делам

12/05/2022, 17:54

Новосибирские ученые и фармацевты не видят особого дефицита субстанций

12/05/2022, 17:00

Новосибирский фармпроизводитель снова расширяется

12/05/2022, 16:30
Популярное

Пенсионеры, которые уволились в феврале 2022 года, получат прибавку пенсии

12/05/2022, 13:53

ФСБ может получить доступ к базам данных службы заказов такси

12/05/2022, 10:43

Налоговые поступления в марте побили рекорды

11/05/2022, 17:47

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

СберНПФ запустил новую программу для бизнеса по поддержке сотрудников

12/05/2022, 11:18

ВТБ Мобайл запустил оформление SIM-карт в отделениях банка в Новосибирской области

12/05/2022, 11:16

Премьера документального сериала «Нулевые»

12/05/2022, 11:12
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска