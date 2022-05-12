Геннадий Морозов возглавит Управление ФНС по Новосибирской области

Геннадий Морозов работает в налоговой системе с ноября 1998 года, его карьера началась с должности юрисконсультанта в налоговой инспекции по Кировскому району Томска. Затем он стал начальником отдела правового и кадрового обеспечения инспекции по Томскому району Томской области, заместителем начальника инспекции. В июле 2006 года возглавил ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области. С 2011 года по 2022 год занимал должность руководителя УФНС России по Томской области.
Ранее экс-министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева вернулась на прежнее место
Фото с сайта nalog.ru
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