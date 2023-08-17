Палатки, накидки и лопаты отправили из Новосибирска на СВО

Посылка получилась внушительной и такой нужной сейчас в зоне специальной военной операции. В ней каркасные палатки, тепловизионные накидки, саперные и штыковые лопаты, дизельные электростанции и многое другое. Все это собирали, можно сказать, всем миром, чтобы поддержать наших ребят на СВО.

— По обращению командования 41-й армии региональным министерством промышленности проведена работа с предпринимателями для выпуска необходимой продукции. Мы получаем обратную связь от частей и подразделений и знаем, что актуально для бойцов на данный момент. Сейчас это оборудование и все, что может улучшить быт ребят. Поскольку материальное обеспечение должно помогать выполнять боевые задачи, то заявки обрабатывает экспертно-технический совет, который создан при министерстве. В совете есть бойцы, уже побывавшие на СВО, а также специалисты военного командного училища, – отметил министр региона Андрей Гончаров.

Сегодня на передовую ушла только первая часть груза. Работа по сбору и отправке помощи будет вестись постоянно.