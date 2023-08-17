Топ интересных событий в Новосибирске на выходные 19-20 августа

Предстоящие выходные сибирякам предлагается провести время интересно и с пользой. Тем более, что синоптики обещали теплую погоду, без дождей и низких температур.

Праздник живота

Фестиваль еды и напитков «SIBCRAFTFEST LOCAL на КРЫШЕ» ждёт новосибирцев в эти субботу и воскресенье. Организаторы обещают, что гости попробуют 150 сортов пенного и оценят более 120 концепций блюд на фудкорте. Здесь будут представлены кухни со всех уголков мира. Кроме того, на фестивале предложат продегустировать пиво, сидр, мёд и лимонады от сибирских производителей. Особенно понравится тем, кому по вкусу рок-музыка. Запланированы выступления известных коллективов Новосибирска. Место проведения – гастрокорт на Мичурина, 12. Категория 18+.

Активный уикенд

Фестиваль «СЕМЕЙНЫЙ WEEKEND» будет проходить в субботу в парке «Мира». Более 30 локаций со всевозможными активностями. В программе – цирковое шоу, концерты, квесты, мастер-классы, школа жонглирования и многое другое. Гостей на праздник приглашают прийти всей семьей. Не скучно будет даже малышам – предусмотрены активности для детей с трёх лет. Категория 3+.

Масштабная выставка

В Новосибирском государственном художественном музее работает выставочный проект, приуроченный к 175-летию со дня рождения Василия Сурикова. В экспозиции более 40 произведений великого сибирского живописца. Главный экспонат – масштабное полотно «Покорение Сибири Ермаком» из собрания Государственного Русского музея Санкт-Петербурга. Его размер – 3х6 метров, вес более 200 килограммов. Василий Суриков считается признанным мастером монументальных картин. Категория 6+.

День Болельщика

Любителей спорта в эту субботу приглашает недавно открывшаяся площадка на левом берегу Оби. В парке у «Сибирь-Арены» отметят День Болельщика хоккейного клуба «Сибирь». Для гостей выступят популярные музыкальные и танцевальные коллективы.

В 13:00 будут открыты и двери дворца, зоны развлечений ждут на всех этажах. Состоятся розыгрыши абонементов на матчи «Сибири», а также призов от спонсоров мероприятия. Вечером — концерт звёзд отечественной эстрады. Вход на праздник свободный для всех желающих. Категория 16+.