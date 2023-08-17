Новорожденный тротуар появится на улице Толмачевской в Новосибирске

Программа обустройства тротуаров в Новосибирске дошагала до Ленинского района. Улица Толмачевская частично преобразится уже к 1 сентября, а остальные работы подрядчики обещают закончить к 20 числу.

— Это самый протяженный участок из ремонтируемых в городе в 2023 году – более двух километров. Вместе с ним здесь обустроят газоны, заездные карманы остановок общественного транспорта и посадочные платформы. Стоимость работ составляет 18 млн рублей, — сообщают в мэрии.

Пешеходную зону восстанавливают от остановки общественного транспорта «Склады» до дома № 53.

По словам мэра Анатолия Локтя, самое главное до 1 сентября успеть завершить ремонт на тех участках дорог и тротуаров, которые примыкают к школам, чтобы обеспечить безопасное движение детей.

Программа обустройства тротуаров в городе Новосибирске в 2023 году самая большая – всего 109 объектов на общую сумму 200 млн рублей: 150 млн рублей – городской бюджет, 50 млн рублей – областной бюджет.