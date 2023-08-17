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Новорожденный тротуар появится на улице Толмачевской в Новосибирске

  • 17/08/2023, 20:02
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Новорожденный тротуар появится на улице Толмачевской в Новосибирске
Пешеходам подарят более двух километров нового тротуара, обустроенные газоны, карманы для общественного транспорта и даже посадочные платформы.

Программа обустройства тротуаров в Новосибирске дошагала до Ленинского района. Улица Толмачевская частично преобразится уже к 1 сентября, а остальные работы подрядчики обещают закончить к 20 числу.

— Это самый протяженный участок из ремонтируемых в городе в 2023 году – более двух километров. Вместе с ним здесь обустроят газоны, заездные карманы остановок общественного транспорта и посадочные платформы. Стоимость работ составляет 18 млн рублей, — сообщают в мэрии.

Пешеходную зону восстанавливают от остановки общественного транспорта «Склады» до дома № 53.

По словам мэра Анатолия Локтя, самое главное до 1 сентября успеть завершить ремонт на тех участках дорог и тротуаров, которые примыкают к школам, чтобы обеспечить безопасное движение детей.

Программа обустройства тротуаров в городе Новосибирске в 2023 году самая большая – всего 109 объектов на общую сумму 200 млн рублей: 150 млн рублей – городской бюджет, 50 млн рублей – областной бюджет.

Фото: Телеграм-канал Анатолия Локтя.

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Тротуар ремонт 1 сентября


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