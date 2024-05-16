Палец 7-летнего ребенка застрял в детской машинке в Новосибирске

Спасатели МАСС извлекли палец ребенка из игрушечной машинки в Новосибирске.
Тревогу подняла мама непоседы.
– При игре с машинкой палец её сына застрял в корпусе игрушки, – отметили в сообщении ведомства.
Сотрудники МАСС извлекли палец мальчика, медицинская помощь ребенку не потребовалась.
– Машинка тоже сильно не пострадала, её сбором занялся вернувшийся домой папа, – подчеркнули в службе спасения.
Ранее редакция сообщала о том, что машина с семьей внутри загорелась в Новосибирске.
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