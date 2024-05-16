Палец 7-летнего ребенка застрял в детской машинке в Новосибирске

Спасатели МАСС извлекли палец ребенка из игрушечной машинки в Новосибирске.

Тревогу подняла мама непоседы.

– При игре с машинкой палец её сына застрял в корпусе игрушки, – отметили в сообщении ведомства.

Сотрудники МАСС извлекли палец мальчика, медицинская помощь ребенку не потребовалась.

– Машинка тоже сильно не пострадала, её сбором занялся вернувшийся домой папа, – подчеркнули в службе спасения.

Ранее редакция сообщала о том, что машина с семьей внутри загорелась в Новосибирске.