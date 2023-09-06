Памятник Виктору Цою из фильма Игла появился в Новосибирске

В Новосибирске появился памятник Виктору Цою в сквере его имени. Об этом сообщает АСТ-54 в Телеграме. Памятником артисту, состоящий из нескольких муралов, расположен на ул. Сибиряков-Гвардейцев, 47. Муралы на стенах были нарисованы иркутским художником Василием Каптыревым. Он смотрел фильм «Игла» и делал скриншоты, которые затем перенес в своей проект.

Виктор Цой — советский рок-музыкант, автор песен, поэт, художник и актёр корейско-русского происхождения. Основатель и лидер рок-группы «Кино», входившей в «Ленинградский рок-клуб» и изначально имевшей название «Гарин и Гиперболоиды»; до этого являлся участником групп «Палата № 6» и «Автоматические удовлетворители». Один из самых влиятельных и известных советских рок-музыкантов.

Ранее редакция сообщала о том, что Первомайский сквер Новосибирска откроют по частям.