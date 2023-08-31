Первомайский сквер Новосибирска откроют по частям

Первомайский сквер частично откроют для горожан раньше планируемой даты. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.

— МАУ «Горзеленхоз» получил проектную документацию по ремонту фонтана «Мишка», — говорится в сообщении.

Сейчас в сквере подрядчики занимаются благоустройством дорожно-тропиночной сети.

Напомним, о том, что в Новосибирске планируется реновация Первомайского сквера стало известно еще в 2021 году. Весной 2023 года стало известно, что реновация – план этого года. Затем власти сообщили, что сквер на время ремонта закроют для посещения горожан. В апреле объявили первый аукцион по выбору подрядчика для ремонта Первомайского сквера. В итоге аукцион прошел только с третьей попытки. За это время в сквере была убраны скульптуры, разобрана старая тротуарная плитка, закрыты кафе. Завершить работы подрядчик должен до середины октября.

Ранее редакция сообщала о том, что в Первомайском сквере Новосибирска снесут здание Раrk Cafe.