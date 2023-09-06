В квартиру к 83-летней жительнице Новосибирска пожаловала летучая мышь

В квартиру к 83-летней жительнице Новосибирска пожаловал неожиданный гость — летучая мышь. Хозяйка квартиры не смогла самостоятельно ее поймать и вызвала спасателей. Об это сообщила пресс-служба МАСС.

— Спасатели МАСС поймали летучую мышь и вечером выпустили в естественную среду обитания, — говорится в сообщении.

При этом мышка издавала звуки похожие на шипение.

В пабликах ВКонтакте появлялась информация о том, что летучие мыши иногда залетают в дома и квартиры жителей. Спасатели объяснили такое неожиданное соседство тем, что мышки ищут себе место для зимовки. Также они отметили, что не нужно ловить гостей в воздухе — это приведет к травме животного. Лучшим решением будет вызов специалистов.

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