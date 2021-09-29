Пандемия подкорректировала спрос на банковские гарантии

Информационно-аналитический портал Infopro54 провел заочный круглый стол, посвященный взаимодействию банков и компаний малого бизнеса в рамках госзакупок. В нем приняли участие представители новосибирских банков, активно работающих с этим финансовым инструментом в сегменте малого и среднего бизнеса.

Для расширения возможностей

По наблюдению заместителя руководителя «Абсолют Банка» в Новосибирске Виктории Паньковой, сибирский бизнес все активнее зарабатывает на госзакупках и использует для этого банковские гарантии.

— За три летних месяца совокупный объем оформленных нами банковских гарантий увеличился почти на треть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы прогнозируем, что по итогам 2021 года и суммы, и количество контрактов по госзакупкам в регионе вырастут не менее чем на 20%, — констатирует Панькова.

Управляющий филиалом ПАО «Банк Уралсиб» в Новосибирске Наталья Голубева наблюдает рост интереса бизнеса к госзакупкам в бюджетных компаниях (школы, детские сады), а также в сферах IT, строительства мелких и крупных объектов, особенно с продолжительностью постройки больше пяти лет, медицины.

— По данным Минфина, в первом квартале текущего года доля закупок МСБ составила 32%. Чаще всего договоры заключаются на выполнение работ, электроснабжения и связи, рекламных услуг и исследования конъюнктуры, — говорит банкир. — Рост интереса к гарантийным продуктам, на наш взгляд, связан с пандемией и режимом ограничений.

В ВТБ отмечают, что интерес бизнеса к гарантиям для участия в госзакупках напрямую зависит от количества и частоты проводимых тендеров. Как правило, пик активности приходится на второй-четвертый кварталы.

— Кроме того, клиенты ВТБ регулярно используют банковские гарантии для обеспечения уплаты таможенных и налоговых платежей, — говорит управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин. — Сегодня мы наблюдаем рост спроса и на коммерческие гарантии, когда бенефициаром является любое юридическое лицо. Данный вид гарантий выдается по упрощенной схеме, без залога до 30 млн рублей на срок до 36 месяцев.

В «Абсолют Банке» наиболее востребованы гарантии по госзакупкам в таких отраслях, как строительство и торговля. По сравнению с прошлым годом, в 2021 ситуация в этом сегменте в кредитной организации не изменилась.

— В целом по стране средний размер банковской гарантии — 617 тысяч рублей. Что касается «Абсолют Банка» в Новосибирске, то у нас средний показатель значительно выше — 2 млн рублей для МСБ по госзакупкам, по коммерческим контрактам — 5 млн рублей. Мы работаем с клиентами индивидуально и более гибко учитываем их потребности, — поясняет Виктория Панькова.

Но на некоторых сегментах рынка заметна обратная тенденция. Ольга Гринько, заместитель управляющего Сибирским филиалом банка «Открытие» по МСБ, говорит о падении спроса на гарантии у компаний, занятых в производстве металлоконструкций.

— Связано это с существенным ростом цен на металл, — поясняет она.

Что предпочитают?

Интерес бизнеса к банковским гарантиям Виктория Панькова связывает с экономическими причинами.

— Ставки по гарантиям в среднем составляют от 2-3% годовых. Получить гарантию для компании в любом случае намного дешевле, чем отвлекать средства при обеспечении заявки живыми деньгами или тем более пользоваться кредитными средствами.

Простой расчет показывает: если оставить деньги на банковском депозите для юридических лиц, то доход по депозиту перекроет затраты на оплату гарантии. И предприниматель останется в плюсе, — поясняет Виктория Панькова. — Но не только цена гарантии имеет решающее значение для бизнеса при выборе банка. Погоня за незначительной экономией может обернуться упущенной выгодой из-за сорванного контракта. Гораздо важнее предсказуемость и качество услуг. Это наши ключевые преимущества, и они позволяют успешно конкурировать с более крупными банками. За повторной услугой по банковским гарантиям в «Абсолют Банк» возвращаются более 75% клиентов.

По наблюдению Сергея Никулина, среди клиентов малого бизнеса ВТБ в Новосибирской области наиболее востребованы следующие гарантийные инструменты, которые необходимы для участия в госзакупках в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП: тендерная гарантия, гарантия возврата аванса, а также исполнения обязательств по контракту.

— Интерес к ним всегда высок, так как этот инструмент позволяет не отвлекать средства из оборота для обеспечения своих обязательств перед партнерами и при этом заручиться поддержкой надежного банка, — соглашается Никулин.

Начальник департамента корпоративных отношений банка «Левобережный» Елена Севостьянова также отмечает, что основная доля гарантий, за которыми клиенты обращаются в банк, — это гарантии на обеспечение исполнения контрактов.

— Изменений мы не наблюдаем, ранее такие же виды банковских гарантий составляли основную долю от всех выданных нами гарантий, — говорит собеседник Infopro54.

В банке «Открытие» в список самых популярных у предпринимателей также входят тендерные гарантии, гарантии возврата авансов и гарантии исполнения обязательств по контрактам.

— Есть три основных вида гарантий: банковская гарантия обеспечения участия — для участия в аукционе, обычно это 1% от суммы закупки, БГ исполнения контракта — для исполнения обязательств по контрактам (обычно это от 10 до 30% от суммы контракта в зависимости от наличия аванса по договору), БГ обеспечения гарантийных обязательств, — рассуждает Наталья Голубева. — Банк «Уралсиб» в настоящее время предлагает разнообразный перечень гарантийных продуктов, которыми могут воспользоваться участники закупок. В частности, если уже имеется опыт участия в госзакупках, то можно получить гарантии до 10 млн рублей без залога с минимальным пакетом документов.

Для более крупных участников рынка банк разработал продукт «Бизнес-Гарантия» в рамках гарантийного лимита — можно открыть соглашение до 10 лет на сумму до 100 млн рублей только под поручительство, обязательное условие — открытие залогового счета и поступление на него денежных средств от реализуемых контрактов. При этом клиенты банка могут воспользоваться онлайн-сервисом получения банковских гарантий для участия в тендерах/аукционах и исполнения контрактов. Заявки на получение банковской гарантии в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ можно оформить на сайте банка.

Пандемийные изменения

Во время пандемии у малого и среднего бизнеса вырос интерес к участию в тендерах, которые проводят крупные компании. Банки отреагировали на этот тренд. К примеру, в «Абсолют Банке» в конце весны запустили новое направление — выпуск банковских гарантий по коммерческим контрактам крупных негосударственных корпораций, входящих в Топ-500 Forbs. Показательно, что первыми партнерами «Абсолюта» в сегменте коммерческих банковских гарантий стали ПАО «Северсталь» и НК «Роснефть».

— За несколько лет работы с госзаказом и поставщиками мы накопили колоссальный опыт работы, довели до совершенства кредитный скоринг и андеррайтинг клиентов, а также заработали репутацию надежного партнера с высокими компетенциями. Банк умеет точно и быстро оценивать поставщиков, кредитные риски и всегда выступает независимым арбитром в хозяйственных спорах сторон. Теперь мы предлагаем рынку коммерческих контрактов отличный продукт для крупных негосударственных корпораций. Мы видим, что и в Сибири он пользуется спросом, — говорит Виктория Панькова.

Еще одним трендом ранка банковских гарантий стал запрос на ускорение процесса их предоставления. Об этом Infopro54 сообщили все участники заочного круглого стола. Например, ВТБ предлагает малому бизнесу выдачу гарантии по экспресс-технологии — за один день по упрощенному пакету документов. Этот продукт появился в ответ на запрос предпринимателей, которым часто требуется предоставить гарантию в сжатые сроки.

— Мы готовы произвести оценку клиента-принципала на основе бухгалтерской отчетности, предоставить гарантию без залога и поручителей. Также отсутствуют требования по поддержанию определенного уровня оборотных средств. Участникам закупок банк предоставляет гарантии на сумму до 30 млн рублей на срок до трех лет, — уточняет Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области. — Предприниматели, участвующие в конкурсе, проводимом в рамках 44-ФЗ, могут дистанционно, не посещая офис ВТБ, получить электронную экспресс-гарантию.

Такой способ взаимодействия с банком доступен для получения тендерных гарантий и гарантий исполнения контракта. При этом гарантии в сумме до 30 млн рублей в ВТБ сегодня выдаются без залога и поручительства по упрощенному пакету документов, планируется увеличение суммы до 50 млн рублей.

«Абсолют Банк» летом максимально упростил онлайн-оформление банковских гарантий для своих клиентов. Теперь и по коммерческим контрактам необходимо предоставить всего два документа для получения онлайн-гарантий в рамках госзаказа: скан-копия документа, удостоверяющего личность, и бухгалтерская отчетность. Кроме того, срок банковской гарантии по заявкам на участие в конкурсе увеличен до 366 календарных дней.

— Несмотря на текущую ситуацию мы не стали ужесточать требования для получения банковских гарантий. Наоборот, банк «Левобережный» постоянно совершенствует процесс рассмотрения и выдачи гарантий, чтобы клиент мог оперативно, буквально за час, получить гарантию. А если у клиента уже заключено с банком так называемое рамочное соглашение, то гарантию можно получить в течение нескольких минут, — добавляет Елена Севостьянова.

В банке «Открытие» реализован упрощенный порядок получения электронных банковских гарантий, решение принимается с применением скоринга за один день.

— У нас реализована возможность выдачи банковской гарантии в пользу ряда крупнейших российских компаний без предоставления обеспечения, — рассказывает Ольга Гринько. — Также одним из новых продуктов стали гарантии в пользу ФТС и ФНС. Гарантии могут быть выданы по упрощенной процедуре без обеспечения, при этом предпринимательский риск будет застрахован банком в страховой компании.

Виктория Панькова обращает внимание еще на один тренд — усиление цифровизации банковских гарантий.

— В электронной форме все закупки становятся прозрачными, простыми для анализа и контроля. Для малого бизнеса это значит, что не нужно готовить и передавать из рук в руки стопки нотариально заверенных документов. К тому же в бумажных документах гораздо проще допустить ошибку. Чаще срабатывает пресловутый человеческий фактор. Достаточно вложить «не тот» документ — и с тендером можно попрощаться. Поэтому сертифицированные электронные подписи и фактический запрет на проведение госзакупок в бумажном виде однозначно работают на повышение надежности, упрощение процедур, идет экономия денег и времени, — поясняет представитель «Абсолют Банка». — Использование квалифицированной электронной подписи выгодно еще и тем, что она позволяет участвовать в торгах дистанционно.

По ее словам, цифровой формат работы с МСБ и сотрудничество с крупнейшими электронными площадками обеспечивают стабильный рост бизнеса «Абсолют Банка» в сегменте гарантий по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Сегодня каждая третья гарантия в рамках госконтрактов в России выдается «Абсолют Банком».

— Отмечу, что «Абсолют Банк» недавно стал лауреатом премии FINAWARD 2021 в номинации «Решение для маркетплейса или экосистемы b2b». Ранее мы удостоились награды аналитического агентства RAEX в номинации «За развитие онлайн-бизнеса для участников госзакупок» и премии «Финансовая элита-2020» в номинации «Цифровые инновации в b2b сервисах» за реализацию платформы «A-Финанс», упрощающей работу партнеров банка в сфере госзакупок, — напоминает Виктория Панькова.

Поправки в 223-ФЗ помогут?

Несмотря на сложности в экономике и ограничительные меры процент дефолтов при исполнении контрактов у сибирских клиентов банков достаточно низкий и составляет не более 1% от всех выданных гарантий на исполнение контрактов.

— Практика показала, что дефолты маловероятны. Скорее, это нарушение сроков, например по причине задержки поставки комплектующих из Китая, Азии и других стран, — поясняет Наталья Голубева.

В то же время эксперты отмечают, что предприниматели стали чаще отказываться от участия в торгах, связанных с выполнением строительных работ, так как рост цен на материалы не учитывается в цене контракта.

— Да, такая ситуация наблюдается на рынке. Зачастую компаниям не выгодно исполнять контракты, связанные с выполнением строительных работ, так как маржа по ним минимальна, а с учетом постоянно растущих цен вероятен даже отрицательный финансовый результат, — говорит Елена Севостьянова. — При этом наблюдается рост закупок в сфере медицины.

Тенденцию увеличения отказов от участия в госторгах из-за того, что в них не учтен рост цен, подтвердили и другие участники круглого стола.

Эксперты расходятся в прогнозах спроса на банковские гарантии. Некоторые представители новосибирского банковского рынка заявили, что существенного роста спроса не ожидают.

— Рост интереса бизнеса к госзакупкам традиционно возрастет в четвертом квартале вместе с увеличением количества тендеров, — возражает Елена Севостьянова. — Также ожидается рост обращений за гарантиями на гарантийные обязательства, как правило, к концу года заканчиваются основные контракты и требуются гарантии на обеспечение качества выполненных работ/услуг.

А Наталья Голубева напоминает, что сейчас готовится к внесению в правительство решение для 223-ФЗ об увеличении минимальной обязательной доли закупок у малого и среднего бизнеса. По ее оценке, это увеличит долю предпринимателей, имеющих доступ к закупкам, а следовательно и спрос на банковские гарантии.