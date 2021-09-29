Налоговая исключила из госреестров более 11 тысяч новосибирских организаций и предпринимателей

Всего за 8 месяцев текущего года по результатам мероприятий, проводимых налоговыми органами региона, исключено из ЕГРЮЛ 4,2 тыс. юридических лиц. Из них 2,7 тыс. – с записью о недостоверности сведений государственного реестра, 1,5 тыс. – недействующие организации, сообщили в региональном Управлении Федеральной налоговой службы. Опубликовано решений о предстоящем исключении в отношении 9,5 тыс. юридических лиц, в том числе 7,2 тыс. с недостоверными сведениями, 2,3 тыс. – в отношении недействующих юрлиц.

Начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Новосибирской области Резеда Хасанова напомнила, что наличие в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица записей о недостоверности сведений более 6 месяцев позволяет регистрирующему органу в административном порядке исключить такое юрлицо из государственного реестра.

Также организация, не представляющая в течение последних 12 месяцев отчетность и не осуществляющая операции по банковским счетам (либо не имеющая счетов), может быть признана недействующей и, как следствие, может быть исключена из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.

Кроме того, индивидуальный предприниматель признается недействующим при одновременном соблюдении следующих условий: если истекло 15 месяцев с даты окончания действия его патента или в течение последних 15 месяцев не представлена отчетность и у него имеется задолженность перед бюджетом.

За восемь месяцев текущего года из ЕГРИП исключено более 7000 недействующих индивидуальных предпринимателей.