Налоговая исключила из госреестров более 11 тысяч новосибирских организаций и предпринимателей

Всего за 8 месяцев текущего года по результатам мероприятий, проводимых налоговыми органами региона, исключено из ЕГРЮЛ 4,2 тыс. юридических лиц. Из них 2,7 тыс. – с записью о недостоверности сведений государственного реестра, 1,5 тыс. – недействующие организации, сообщили в региональном Управлении Федеральной налоговой службы. Опубликовано решений о предстоящем исключении в отношении 9,5 тыс. юридических лиц, в том числе 7,2 тыс. с недостоверными сведениями, 2,3 тыс. – в отношении недействующих юрлиц.
Начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Новосибирской области Резеда Хасанова напомнила, что наличие в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица записей о недостоверности сведений более 6 месяцев позволяет регистрирующему органу в административном порядке исключить такое юрлицо из государственного реестра.
Также организация, не представляющая в течение последних 12 месяцев отчетность и не осуществляющая операции по банковским счетам (либо не имеющая счетов), может быть признана недействующей и, как следствие, может быть исключена из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.
Кроме того, индивидуальный предприниматель признается недействующим при одновременном соблюдении следующих условий: если истекло 15 месяцев с даты окончания действия его патента или в течение последних 15 месяцев не представлена отчетность и у него имеется задолженность перед бюджетом.
За восемь месяцев текущего года из ЕГРИП исключено более 7000 недействующих индивидуальных предпринимателей.
— Во избежание ситуаций, связанных с возможным исключением, необходимо, хотя бы раз в месяц, проверять информацию о своей организации или себе в госреестре. Это можно делать, сформировав выписку из соответствующего реестра на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru. Если в отношении юридического лица внесена запись о недостоверности сведений, необходимо актуализировать сведения. Если же принято решение о предстоящем исключении, то следует обратиться с мотивированным заявлением в регистрирующий орган и устранить обстоятельства, послужившие основанием для такого решения, — рекомендует специалист.
Фото: flickr.com автор: AGTL TaxLegal
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