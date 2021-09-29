В Новосибирской области «Служба-112» начала принимать звонки о бродячих животных

Пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила о том, что Управление ветеринарии Новосибирской области заключило соглашение о порядке информационного взаимодействия с ГКУ НСО «Служба-112».

— Документ подписан в рамках исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации от 15 мая 2021 г., касающегося вопросов формирования в обществе ответственного отношения к животным, — говорится в сообщении.

Как сообщили в управлении, информация о нахождении животных без сопровождения граждан в местах общего пользования, а также о фактах нападения на людей животных без владельцев, поступающая на единый номер 112, будет передаваться в единую дежурно-диспетчерскую службу районов области. Оттуда данные поступят в органы местного самоуправления – для принятия мер реагирования, а также в управление ветеринарии Новосибирской области – для контроля исполнения переданных полномочий по организации мероприятий относительно животных без владельцев.

Специалисты министерства цифрового развития и связи Новосибирской области подготовили рабочее место в областном управлении ветеринарии, где установили оборудование и специальное программное обеспечение для обработки поступающих сообщений.