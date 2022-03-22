Отправляйте платежи бесплатно с бизнес-пакетом РКО «Платежи без границ»

В рамках бизнес-пакета юридическим лицам и ИП не нужно платить за любые внешние платежные поручения, направленные до 18:00. Также в день подключения бизнес-пакета банк предоставляет бесплатно: открытие расчетного счета в течение двух часов после заявки, заверение копий документов, оформление и заверение карточки с образцами подписей. Помимо этого, в стоимость пакета входит ежемесячное обслуживание банковского счета, пользование системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО), подключение системы ДБО Faktura.ru по логину, выпуск корпоративной карты для юридических лиц или бизнес-карты для ИП с возможностью внесения и снятия наличных в банкоматах и оплаты покупок.

Подключить пакет РКО «Платежи без границ» можно с 21.03.2022 по 01.07.2022. Плата за него составляет 690 рублей в месяц. Бизнес-пакет действует в течение года с момента подключения. При желании вы сможете перейти на любой другой бизнес-пакет РКО.

Подать заявку на открытие счета можно на сайте или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО). За консультацией обращайтесь по телефону 8-800-3333-555 и в офисы банка.

* На бизнес-пакет РКО «Платежи без границ» не распространяются действующие специальные предложения банка по расчетно-кассовому обслуживанию, в т.ч. не предоставляется скидка при авансовой оплате пакета. При переходе на другой пакет возврат на пакет «Платежи без границ» не осуществляется. Указанный пакет нельзя подключить клиентам, которые закрыли расчетный счет в Банке «Левобережный» менее 30 дней назад.