Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Банк «Открытие» совместно с СК «Росгосстрах Жизнь» провел анализ трат жителей различных регионов России.

В январе-мае 2021 года клиенты «Открытия» ездили и расплачивались картой за такси почти в четыре раза чаще, чем в январе-мае 2019 года, за год до появления коронавируса и введения ограничений, и потратили на это в 3,6 раза больше.

Рост количества поездок и объема расходов зафиксирован и относительно января-мая 2020 года — в 1,8 раза и в 2,1 раза соответственно. Так, жители Новосибирска ездили на такси в январе-мае в 8 раз чаще, чем двумя годами ранее, и потратили на это в 7,8 раза больше при росте среднего чека на 30%.