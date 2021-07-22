Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Банк «Открытие» совместно с СК «Росгосстрах Жизнь» провел анализ трат жителей различных регионов России.
В январе-мае 2021 года клиенты «Открытия» ездили и расплачивались картой за такси почти в четыре раза чаще, чем в январе-мае 2019 года, за год до появления коронавируса и введения ограничений, и потратили на это в 3,6 раза больше.
Рост количества поездок и объема расходов зафиксирован и относительно января-мая 2020 года — в 1,8 раза и в 2,1 раза соответственно. Так, жители Новосибирска ездили на такси в январе-мае в 8 раз чаще, чем двумя годами ранее, и потратили на это в 7,8 раза больше при росте среднего чека на 30%.
— Мы видим, что с начала пандемии наши клиенты стали внимательнее относиться к своему здоровью, задумываться о страховании жизни и здоровья, активнее пользоваться удаленными сервисами. В таких условиях граждане готовы чаще ездить на такси и тратить на это больше денег, — говорит заместитель лидера трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие» Алексей Перов.
Фото: pixabay.com автор: Pexels
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