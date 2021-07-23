Ритейлеры и производители в Новосибирске нашли общий язык?

Проблема с попаданием на полки федеральных ритейлеров для новосибирских производителей уже неактуальна. По словам главы Минпромторга Новосибирской области Андрея Гончарова, после серии переговоров в формате B2B, в том числе с участием регионального правительства, ее удалось решить. Сейчас местные компании и товаропроизводители заходят в федеральные торговые сети как под своим брендом, так и под собственной торговой маркой (СТМ) ритейлеров. Чиновник не исключил, что смене политики сетей поспособствовали и покупатели.

— Потребитель-покупатель сегодня заинтересован в покупке местной, свежей, настоящей продукции, и сети, понимая это, откликаются на запрос, — поясняет глава Минпромторга. — В последнее время они еще активнее наращивают взаимодействие с нашими компаниями. Вы можете это оценить, зайдя в большие гипермаркеты, где сегодня представлено довольно много наших товаропроизводителей.

Сейчас по многим товарным группам на полках федеральных сетей новосибирские товаропроизводители присутствуют в подавляющем объеме, а по некоторым товарным группам их доля составляет более 90%.

— Хлеб, мука, кондитерские изделия, — приводит примеры министр, отвечая на уточняющий вопрос корреспондента Infopro54. — Это говорит и о нашей работе, когда мы усаживаем их (Товаропроизводителей и представителей торгсетей. — Ред.) друг напротив друга, и они высказывают друг другу свои требования, опасения, возможности. Для производителя это новые горизонты. Он что-то реализовал сначала в селе, потом в райцентре, потом решил замахнуться на «Ленту» или «Ашан». Пожалуйста: вот «Лента», вот «Ашан», вот «Магнит».

Взаимодействия сетевиков и производителей покупатели ощущают на себе не только в плане качества продукции, о чем было сказано ранее, но и цены на нее.

— Многие товаропроизводители жалуются, что хотели поднять цену на 10-15%, а сети не дают это сделать, — поясняет Гончаров. — То есть идет и некая конкурентная борьба в ценовом сегменте: сетям выгодно, чтобы к ним шли покупатели, потому они со своей стороны пытаются регулировать цены, что выгодно и нам.

Сейчас по линии региона прорабатывается новая мотивационная программа для участников рынка.

— Мы последний год активно продумываем нашу мотивационную программу «Новый сибирский продукт», — рассказывает министр. — Работаем с сетями, чтобы они под этой маркой представляли товары на льготных условиях.

Напомним, в начале июля сельхозпроизводители рассказывали Infopro54, что не могут пробиться на прилавки федеральных сетей в регионе со своей продукцией. Аграрии говорили о кабальных условиях сотрудничества, которые им неинтересны. Между тем в июне-июле резко выросли цены на овощи в новосибирских магазинах: цены на морковь у ритейлеров доходили до 200 рублей. Для сравнения: на оптовых рынках, куда товар привозился из стран СНГ, цены были в разы меньше.

По информации Минпромторга Новосибирской области, всего в регионе зарегистрированы более 30 тысяч торговых объектов, в работе которых заняты 264 тысячи человек. 1,1 тысячи предприятий заняты в сфере оптовой торговли, 12 тысяч — розничной. Объем оборота оптовой торговли в 2021 году составил 751 млрд (+1,5% к 2020-му), розничной — 251 млрд (+0,8%).