Торт в виде свалки получила компания ГК «ВИС»

Депутат новосибирского Заксобрания от КПРФ Роман Яковлев вручил компании «ВИС» торт в виде свалки с ироничной табличкой «5 лет мусорной концессии». Напомним, что в ГК «ВИС» входит «мусорный» региональный оператор, работающий в области. Яковлев, раскритиковал концессионеров за рост тарифов на утилизацию мусора и отсутствие инфраструктуры.

— Сегодня исполняется ровно 5 лет с момента заключения мусорной концессии в Новосибирской области. Неудовлетворительные итоги этого проекта очевидны: отсутствие современной инфраструктуры в сфере ТКО, при этом — постоянный рост тарифов. Пользуясь случаем, на дебатах по четвертому мосту вручил представителям группы компании «ВИС» поздравительный торт «Мусорные развалины», — написал Роман Яковлев в своем Instagram.

В ходе дебатов депутат горсовета Александр Бурмистров добавил, что торт «сделан с душой».

Соглашение между правительством Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» было заключено в июле 2016 года. В сентябре 2017 года Группа «ВИС» стала собственником 75% ООО «Экология-Новосибирск» и теперь представляет интересы концессионера. Первое соглашение было заключено на 40 лет, предусматривало строительство в регионе двух высокотехнологичных мусоросортировочных заводов и двух полигонов захоронения отходов. На тот момент стоимость объектов оценивалась в 6,5 млрд. рублей. Концедентом в договоре является Новосибирская область в лице Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Уполномоченная организация по осуществлению прав и обязанностей концедента — государственное казенное учреждение Новосибирской области «Мост» (ГКУ НСО «Мост»). Концессионер — общество с ограниченной ответственностью «Сибирская концессионная компания» (ООО «СКК»), которая является дочерней компанией ГК «ВИС». Общая стоимость строительства объекта на текущий момент составляет 37 млрд рублей, где 8,2 млрд — средства концессионера, 26,2 млрд — средства федерального бюджета и 2,6 млрд — средства областного бюджета.

Старт проекта «мусорной» концессии много раз переносился. Место для строительства первого полигона было согласовано практически сразу — в районе Верх-Тулы. Поиски площадки под второй продолжаются до сих пор. Сейчас региональная власть остановилась на участке в районе Плотниково по которому планирует проводить экспертизу. Общественники против. ГК «ВИС» неоднократно предлагала правительству области начать строительство первого полигона и параллельно проводить работы по второму, но так и не получила «добро», не вышла на площадку.