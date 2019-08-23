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ПАО «НМЗ им. Кузьмина» разместит допвыпуск акций

Акции будут размещены по закрытой подписке.
  • 23/08/2019, 11:37
ПАО «НМЗ им. Кузьмина» разместит допвыпуск акций

ПАО «НМЗ им. Кузьмина» планирует разместить дополнительный выпуск обыкновенных именных, бездокументарных акций в объеме 20 901 452 742 штуки номиналом 0,01 руб. за одну акцию дополнительного выпуска, сообщается в материалах предприятия.

Отмечается, что акции будут размещены только среди всех акционеров общества с предоставлением возможности приобрести целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.

Фото: пресс-служба предприятия

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