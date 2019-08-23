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«Спортивный» опыт применят на Дзержинской ветке

Устранение замечаний Главгосэкспертизы позволило удешевить работы на 300 млн рублей.
  • 23/08/2019, 11:20
Автор: Евгения Серёгина
«Спортивный» опыт применят на Дзержинской ветке
«Трудности с получением экспертизы говорят о том, что мы научились хорошо делать».

Опыт подготовки и подачи проектной документации станции метро «Спортивная» городская власть намерена использовать и при дальнейшем развитии Новосибирского метрополитена. Такое поручение мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал профильным подразделениям в ходе выездного совещания, посвященного перспективам строительства «Спортивной».

 Поручил, не снижая темпов, разрабатывать документацию завершения строительства Дзержинской линии на основании полученного опыта, знаний, понимания ситуации, новых требований,  говорит мэр.  И этот новый пакет предъявлять дальше, в Москву, чтобы получить разрешение на завершение строительства Дзержинской линии. Эти трудности с получением экспертизы говорят о том, что мы научились хорошо делать. Надеюсь, что большинство основных вопросов решено.

Главэкспертиза одобрила проект станции «Спортивная»

Главэкспертиза одобрила проект станции «Спортивная»

Напомним, что изначально у Главгосэкспертизы возникло несколько сотен вопросов к проекту новой станции метрополитена. Месяц назад их оставалось более пятидесяти, о чем было сказано на аналогичном совещании. В настоящее время они устранены, проект получил положительное заключение. Более того, устранение этих замечаний повлияло и на стоимость проектных работ.

 После экспертизы стоимость строительства станции уменьшилась на 300 млн рублей,  сообщил директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик.

Напомним, что ранее предполагаемый объем инвестиций составлял 1,3 млрд рублей.

«Спортивным» проектировщикам дали второй шанс

«Спортивным» проектировщикам дали второй шанс

Сейчас стартуют работы по определению подрядчика, которые предполагается завершить к концу сентября. В начале октября планируется подписание контракта. А в настоящее время завершаются подготовительные работы на будущей стройплощадке.

 Сейчас идет выемка грунта и его замещение чистым песком под строительство станции «Спортивная»,  рассказывает начальник строительного объекта Александр Песцов.  Далее пойдут боковые площадки входных групп. В планах этого года  —  максимум сделать монолитные конструкции, чтобы в зиму уже выйти из грунта. Параллельно ведется строительство коммуникаций: ливневых стоков, очистных сооружений. Должны начаться работы по подготовке подземно-наземного перехода для входа в станцию и посещения ледового дворца.

В ближайшей перспективе и возможное решение вопроса  организации подвоза стройматериалов по воде на баржах. Напомним, такой вариант доставки планировался изначально, чтобы не разбивать городские дороги, но пока песок и щебень завозятся на стройплощадку крупногабаритными грузовыми автомобилями.

 Подвозятся тонарами, самосвалами,  говорит Песцов.  Политические моменты  почему не баржами  меня не интересуют. Есть заказчик  есть поставщик.

Строительство спортивной инфраструктуры не затронет Центральный пляж

Строительство спортивной инфраструктуры не затронет Центральный пляж

Как сообщил в комментарии изданию Александр Мысик, баржевый подвоз стройматериалов сорвался из-за рассогласованности заказчиков.

 Предполагалось завозить баржей весь объем песка и на арену, и на строительство автомобильных дорог, и на станционный комплекс,  говорит собеседник издания.  Но в связи с тем, что сегодня у нас все эти объекты разошлись по разным заказчикам, а стройки не синхронизированы, то каждый из подрядчиков решает вопрос по-своему. У нас по станции объем предполагается небольшой (от 20–30 до 60 тысяч «кубов»). Объем до миллионов «кубов» на другие объекты  серьезный вопрос. Те поручения, которые дала обладминистрация, мы выполнили, но не соорганизовались. Сейчас предполагается, что в сентябре будет попытка согласовать.

По информации мэрии Новосибирска, строительство станции рассчитано на 25 месяцев. На объекте в круглосуточном режиме будут работать около 300 человек. Протяженность станции — 134 метра. Здесь разместятся четыре вестибюля с тремя эскалаторами на каждом (всего — 12 штук) и боковые площадки входных групп. Ввод станции метро «Спортивная» запланирован на первый квартал 2022 года.

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