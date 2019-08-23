«Спортивный» опыт применят на Дзержинской ветке

Опыт подготовки и подачи проектной документации станции метро «Спортивная» городская власть намерена использовать и при дальнейшем развитии Новосибирского метрополитена. Такое поручение мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал профильным подразделениям в ходе выездного совещания, посвященного перспективам строительства «Спортивной».

— Поручил, не снижая темпов, разрабатывать документацию завершения строительства Дзержинской линии на основании полученного опыта, знаний, понимания ситуации, новых требований, — говорит мэр. — И этот новый пакет предъявлять дальше, в Москву, чтобы получить разрешение на завершение строительства Дзержинской линии. Эти трудности с получением экспертизы говорят о том, что мы научились хорошо делать. Надеюсь, что большинство основных вопросов решено.

— После экспертизы стоимость строительства станции уменьшилась на 300 млн рублей, — сообщил директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик.

Напомним, что изначально у Главгосэкспертизы возникло несколько сотен вопросов к проекту новой станции метрополитена. Месяц назад их оставалось более пятидесяти, о чем было сказано на аналогичном совещании. В настоящее время они устранены, проект получил положительное заключение. Более того, устранение этих замечаний повлияло и на стоимость проектных работ.

Напомним, что ранее предполагаемый объем инвестиций составлял 1,3 млрд рублей.

— Сейчас идет выемка грунта и его замещение чистым песком под строительство станции «Спортивная», — рассказывает начальник строительного объекта Александр Песцов. — Далее пойдут боковые площадки входных групп. В планах этого года — максимум сделать монолитные конструкции, чтобы в зиму уже выйти из грунта. Параллельно ведется строительство коммуникаций: ливневых стоков, очистных сооружений. Должны начаться работы по подготовке подземно-наземного перехода для входа в станцию и посещения ледового дворца.

Сейчас стартуют работы по определению подрядчика, которые предполагается завершить к концу сентября. В начале октября планируется подписание контракта. А в настоящее время завершаются подготовительные работы на будущей стройплощадке.

В ближайшей перспективе и возможное решение вопроса организации подвоза стройматериалов по воде на баржах. Напомним, такой вариант доставки планировался изначально, чтобы не разбивать городские дороги, но пока песок и щебень завозятся на стройплощадку крупногабаритными грузовыми автомобилями.

— Подвозятся тонарами, самосвалами, — говорит Песцов. — Политические моменты — почему не баржами — меня не интересуют. Есть заказчик — есть поставщик.

— Предполагалось завозить баржей весь объем песка и на арену, и на строительство автомобильных дорог, и на станционный комплекс, — говорит собеседник издания. — Но в связи с тем, что сегодня у нас все эти объекты разошлись по разным заказчикам, а стройки не синхронизированы, то каждый из подрядчиков решает вопрос по-своему. У нас по станции объем предполагается небольшой (от 20–30 до 60 тысяч «кубов»). Объем до миллионов «кубов» на другие объекты — серьезный вопрос. Те поручения, которые дала обладминистрация, мы выполнили, но не соорганизовались. Сейчас предполагается, что в сентябре будет попытка согласовать.

Как сообщил в комментарии изданию Александр Мысик, баржевый подвоз стройматериалов сорвался из-за рассогласованности заказчиков.

По информации мэрии Новосибирска, строительство станции рассчитано на 25 месяцев. На объекте в круглосуточном режиме будут работать около 300 человек. Протяженность станции — 134 метра. Здесь разместятся четыре вестибюля с тремя эскалаторами на каждом (всего — 12 штук) и боковые площадки входных групп. Ввод станции метро «Спортивная» запланирован на первый квартал 2022 года.

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