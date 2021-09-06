Количество новостроек в регионе растет медленнее, чем в пандемийном 2020-м

По данным сайта Единого реестра застройщиков (ЕРЗ), по итогам 7 месяцев 2021 года текущий объем строительства жилья в Новосибирской области составлял 2,9 тысячи кв. м — примерно на уровне аналогичного периода 2020 года. По проектным декларациям на территории региона выявлены 370 строящихся домов, где в совокупности строятся 57,7 тысячи жилых единиц (квартир, блоков, апартаментов). Большей частью речь идет о жилье в многоквартирных домах — почти 98%. Количество объектов и объем текущего строительства в регионе начали расти в мае (363 дома, 2,8 млн кв. м). До этого в отрасли региона наблюдался нисходящий тренд — с августа 2019 года.

Самой привлекательной локацией для застройщиков в регионе по-прежнему является Новосибирск — 241 объект. На втором месте — Новосибирский район (77), на третьем — Кольцово (14).

Застройщик поможет дольщикам за землю на берегу Оби общей площадью 250 тысяч кв. м, которые сейчас находятся в стадии строительства, застройщики получили разрешение в 2021 году (за первые 5 месяцев — 20). Для сравнения: в 2017-м —18 разрешений (133,8 тысячи кв. м), в 2018-м — 88 (662 тысячи кв. м), в 2019-м — 50 (368 тысяч кв. м), а самом «урожайном» для отрасли 2020 году — 104 (851 тысяча кв. м). Средняя этажность новостроек, стартовавших в 2021 году, — 19,7 этажа.

Ранее эксперты поясняли Infopro54, что это связано с ростом цен на стройматериалы: застройщики просто не могут просчитать рентабельность будущих проектов.

109 строящихся домов застройщики обещают сдать в эксплуатацию по ДДУ в 2021 году — 733 тысячи кв. м (В майском исследовании ЕРЗ речь шла о 135 домах — 903 тысячи кв. м. — Ред). На 2022 год заявлен 121 дом или 1,08 млн кв. м (ранее 105 домов). То есть сроки сдачи объектов у ряда застройщиков снова сдвигаются.

Координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО «АСОНО») Максим Федорченко не исключает, что ряд застройщиков, которые планировали сдать дома досрочно к концу 2021-го, сейчас немного подвинули сроки — и дома «ушли» на 2022-й.

— Если же говорить о проблемах, которые могут влиять на сдвижку сроков «вправо» для уже начатых проектов, то это нередко вопросы подключения к тепловым сетям. Мы много проводили совещаний о необходимости четкой регламентации и сокращении сроков подвода мощностей до границы строительной площадки, но «воз и ныне там», — комментирует Федорченко. — Многие застройщики начинают выполнять эти работы своими силами, а многие уже смотрят в сторону создания собственных газовых котельных: тепловая энергия обходится в них не намного дешевле, но зато отпадает зависимость от неповоротливых монополистов.

По состоянию на август 2021 года, в регионе строительство жилья осуществляли 87 застройщиков, которые представлены 152 компаниями. С мая их количество увеличилось (84 бренда, 145 компаний). Больше всего строящихся домов у ГК «Брусника» (181,6 тысячи кв. м) и ГК «Расцветай» (166 тысяч кв. м) — 19. Эти две компании сохраняют лидерство. На третьем месте по квадратным метрам — СК «Метаприбор» (8 домов) и ГК «Первый строительный фонд» (9 домов) — 106 тысяч кв. м.

По данным Росстата, за последние 12 месяцев застройщики региона в среднем вводили в месяц 122 тысячи кв. м жилья. Это на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом средняя площадь строящихся квартир составила 50,7 кв. м. Однако в домах, разрешение на строительство которых получено в 2021 году, средняя площадь жилой единицы составила 47,6 кв. м. Для сравнения: в 2017 году — 61,5 кв. м. Судя по графику, представленному в исследовании ЕРЗ, средняя площадь жилой единицы в домах, разрешение на строительство которых было получено в 2021 году, самая маленькая с 2012 года.

— К сожалению реальные доходы населения в Новосибирской области не растут. Поэтому нет оснований и для роста спроса на дорогие, большие квартиры. Спрос поддержала подешевевшая ипотека, особенно льготная программа. Многие, кто и не мог мечтать о собственной квартире, смогли таким образом приобрести свое первое жилье, а это чаще всего «однешки» или студии. К сожалению, сейчас программа льготной ипотеки ограничилась кредитами до 3 млн рублей, это также стимулирует покупку жилья малой площади, — рассуждает Максим Федорченко. — Ничего страшного в этом нет, апокалиптические прогнозы некоторых аналитиков о целых районах брошенных домов с такими квартирами что-то не спешат сбываться и, думаю, не сбудутся никогда. Но, конечно, и строителям хотелось бы строить большие квартиры, обеспеченные и дворовой инфраструктурой, и востребованными паркингами. Хотелось бы, чтобы существующие программы поддержки семейной ипотеки и т.д., позволяющие купить «двушки» и «трешки», активней пропагандировались, а государство задумалось об увеличении ипотечных лимитов, ведь цель национального проекта — достичь жилищной обеспеченности в 40 кв. м на человека, безусловно, будущее — за большим и комфортным жильем.

Самая маленькая средняя площадь квартир в ЖК «Военная горка» (застройщик СК «Метаприбор») — 21,9 кв. м, самая большая у «МФЦН Объект-ПРО», ЖК «Дом на Державина» — 131,6 кв. м. При этом цена на квартиры продолжает расти. В августе квадратный метр в регионе в среднем стоил 77 990 рублей — это на 22,4% дороже, чем в августе 2020 года.

За 6 месяцев 2021 года в регионе выданы 25,8 тысячи кредитов (67 млрд рублей), что почти на 50% больше (по количеству), чем за аналогичный период 2020 года (на 76,6% больше в рублях — 38 млрд) и на 75% больше (по количеству), чем в 2019 году (в рублях на 124,3% больше — 29,9 млрд). Из них под залог ДДУ — 7145 кредитов (22,6 млрд), что на 68% больше по количеству, чем в 2020-м (на 108% больше в рублях, чем в 2020-м — 10,8 млрд ). По сравнению с допандемийным 2019 годом количество выданных займов выросло на 77%, в рублях — на 151% больше (было 9 млрд). То есть динамика роста цен на жилье существенно опережает динамику роста продаж.

По данным Росстата, за 7 месяцев 2021 года объем ввода жилья в регионе на 12,7% превысил аналогичный показатель 2020 года и на 3,9% — 2019-го. В основном на динамику повлияло население. В нынешнем году люди активнее сдают в эксплуатацию частные дома — на 30% больше, чем в 2020 году. Но все равно это пока на 6,3% меньше, чем в 2019-м — тогда активность частных домовладельцев была еще выше. Застройщики в объемах сдачи многоквартирных домов более стабильны: за 7 месяцев 2021 года они ввели на 5,2% кв. м больше к уровню 2020 года и на 10,3% к 2019-му.