Анатолий Локоть: «Землю в Военном городке не продают»

— Я знаком с информацией, которая появилась в СМИ о реализации земельных участков, расположенных в Военном городке. Должен сказать, что она не подтверждается. Опубликована не достоверная информация, — заявил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Глава города добавил, что сейчас это даже технически не возможно сделать, так как не существует планировки данной территории.

— Она относится к военным, режимным объектам. Вести гражданское строительство на территории военного городка невозможно, — подчеркнул мэр.

Напомним, ряд новосибирских СМИ сообщили на этой неделе, что агентство «ДОМ.РФ» планирует выставить на продажу семь земельных участков площадью 18,7 га, которые находятся в районе Военного городка в Новосибирске. На них расположено 36 зданий. Аукцион намечен на второй квартал 2020 года.

Представители органов власти города и области неоднократно заявлял о планах по созданию на территории Военного городка исторического, культурного и спортивного кластера в формате частно-государственного партнерства. С просьбой учесть интересы города муниципалитет обращался в Минобороны РФ и в «ДОМ.РФ».

Фото с сайта nsk.novosibdom.ru