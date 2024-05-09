Парад в честь 79-ой годовщины Победы прошел в Новосибирске

На центральной площади Новосибирска состоялся парад в честь 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Под звуки военных маршей прошли более 2000 военных, представителей силовых структур и юнармейцев.
По главной улице проехало 30 боевых машин, среди которых: легендарный танк времен ВОВ Т-34, БТР, а также средства противовоздушной обороны — С-400 «Триумф» и «Ярс».
За торжественным шествием наблюдали сотни жителей сибирской столицы.
Завершилось праздничное мероприятие планированием над городом многоцелевого самолета «Легенда — 570» и единственным в России летающим истребителем И-16.
Обе железные птицы подготовили к авиаполету сотрудники СибНИА.
Источник фото: скриншоты онлайн-трансляции ТК ОТС, Телеграм-канал мэрии Новосибирска
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