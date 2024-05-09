График сезонного отключения горячей воды опубликовали в Новосибирске

В Новосибирске с 15 мая начнутся отключения горячей воды. Это связано с сезонными гидравлическими испытаниями теплосетей в городе.
— После завершения отопительного сезона, планируем приступить в Новосибирске к первым трем этапам испытаний в пяти районах города: Октябрьском, Первомайском, Калининском, Ленинском и Кировском, — говорится в сообщении Сибирской генерирующей компании в официальном Телеграм-канале.
Испытания теплосетей от ТЭЦ-3 начнутся с 15-го и продлятся до 21 мая.
В районах Левобережья Новосибирска расхолаживание горячей воды начнется сразу после майских праздников — в ночь на 13-е.
С 15 по 28 мая пройдут испытания теплосетей от ТЭЦ-4. Под отключения попадут дома в Калининском районе города. Температура горячей воды остынет в ночь на 14 мая.
В этот же период гидравлические испытания пройдут на теплосетях, идущих от ТЭЦ-5. Без горячей воды останутся дома в Октябрьском и Первомайском районах. Температура горячей воды начнет падать с полуночи 13 мая.
В СГК уточнили, что гидравлические испытания будут проходить в 13 этапов. Последние отключения горячей воды запланированы предварительно на 12 августа.
— Температура воды в трубах в период испытаний не превышает +40°С, поэтому не представляет опасности для человека. Однако жителям города необходимо соблюдать меры предосторожности: не заходить за ограждения, где идет ремонт, не подходить близко к месту разлива воды и провалу в земле или асфальте, — добавили в СГК.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске заканчивается отопительный сезон. Батареи жителей мегаполиса начнут остывать уже 13 мая.
Источник фото: freepik.com/автор dragana_gordic
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