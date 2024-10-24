Парализованная после ДТП сибирячка осталась без средств к существованию

25-летняя Валерия Райхель из Карасукского района Новосибирской области попала в инвалидное кресло после ДТП, которое произошло в августе 2024 года. В машину врезался другой автомобиль. Удар пришёлся на сторону, где находилась сибирячка. Четыре человека получили ушибы, а Валерия впала в кому.

Водитель скрылся с места автоаварии, бросив машину с документами в салоне. Позже его задержали.

По словам родственников пострадавшей девушки, у неё не было переломов и серьёзных повреждений. При ударе Валерия подавилась жвачкой, отчего какое-то время не дышала. Из-за этого были потеряны двигательные функции организма и способность говорить.

— У Леры диагностировали энцефалопатию тяжёлой степени сложного генеза с моторной афазией, правосторонней гемиплегией как результат ушиба головного мозга и мозговой комы. Она не говорила и не двигалась. Сейчас уже может что-то сказать, понимает, что ей говорим. Самостоятельно передвигаться не может, только сидит. Правая сторон не работает, а левой рукой неуверенно начала брать, например, стакан воды, — поделилась с Горсайт сестра сибирячки Кристина.

По словам собеседницы, сестра не получает пенсию, так как официально находится в отпуске по уходу за ребёнком. На ежедневной основе пострадавшей требуется специальное питание, лечение, средства реабилитации. Сейчас Валерию необходимо доставить на реабилитацию в Кольцово, а ресурсы семьи уже исчерпаны.

— На легковой машине же не повезёшь лежачего человека, а нанимать удобный автомобиль недёшево. Мы вынуждены обратиться за помощью к землякам, — признается Кристина.

Девушка отмечает, что крайне удивлена тем, что за всё время к ним ни разу не пришли из правоохранительных органов. Через знакомых родные Валерии выяснили, что полицейские ждут результаты экспертизы.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска стала инвалидом после падения на неё с крыши жилого дома ледяной глыбы. Управляющая компания открестилась от пострадавшей женщины, а виновница ЧП вынудила подписать отказ от претензий.