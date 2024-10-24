Спрос на долгосрочную аренду квартир в Новосибирске вырос почти на 40 процентов

За последние три месяца количество доступных для аренды квартир в Новосибирске уменьшилось на 3 процента, а средняя ставка аренды составила 30 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость».

Аналитики платформы выяснили, что интерес к студиям за последний квартал увеличился на 37%, к квартирам с тремя комнатами и более — на 32%, к однокомнатным — на 29%, к двухкомнатным — на 27%. В целом же за год спрос на студии вырос на 3%, а на квартиры с четырьмя комнатами и более — на 6%.

К новый трендам аналитики платформы отнесли значительный рост спроса на долгосрочную аренду квартир. За третий квартал рост составил 38%. В долгосрок снимать студию планирует на 43% больше новосибирцев, чем в прошлом квартале. Однокомнатные и двухкомнатные — на 42% и 31% больше соответственно. Спрос на трехкомнатные квартиры вырос на 17%, а на объекты с четырьмя комнатами и более снизился на 1%. При этом за год новосибирцы стали чаще интересоваться квартирами с четырьмя комнатами и более (+3%).

В третьем квартале 2024 года среди крупных городов России дешевле всего можно было снять квартиру в Брянске, Ярославле, Кирове и Калуге, где съемное жилье обходилось в 20 тысяч рублей в месяц. Самые высокие средние цены по итогам квартала зафиксированы в Москве (90 тысяч рублей в месяц), Сочи (55 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (45 тысяч рублей) и Казани (40 тысяч рублей).

— На третий квартал приходится сезонный рост спроса на рынке долгосрочной аренды, который связан с началом учебного года и делового сезона, — пояснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев. — В этом году активность арендаторов также была усилена последствиями отмены массовой льготной ипотеки.

Ранее редакция сообщала о том, что платеж по ипотеке в Новосибирске почти в три раза выше аренды.