«Тебе ничего не светит»: женщина стала инвалидом после падения на нее ледяной глыбы в Новосибирске

Ледяная глыба с крыши многоквартирника на Ученической,17 в Первомайском районе обрушилась на 40-летнюю Маргариту Севостьянченко. Женщина получила многочисленные переломы: 5 ребер, бедра со смещением, малоберцовой кости и внутренней лодыжки. Травмы на несколько месяцев приковали ее к больничной койке.

Почти сразу СК возбудил уголовное дело о некачественном оказании услуг с причинением тяжкого вреда здоровью. Обвиняемой по делу проходила мастер участка Хатунцева. Именно ее директор УК отправила проверить наличие льда и снега на крыше дома, о которых неоднократно сообщали жильцы. Но то ли мастер участка не захотела проверять, то ли вообще проигнорировала указание руководства, однако, директору сообщила, что никакой наледи на крыше нет.

Во время следствия Хатунцева полностью признала вину, но уголовное дело в отношении нее прекратили за примирением сторон.

Попытки Маргариты подать иск о возмещении морального вреда не увенчались успехом. У потерявшей на несколько месяцев трудоспособность женщины не было средств на услуги юристов.

— Едва хватало на платежи по ипотеке, содержание ребенка и многочисленные медицинские препараты, — пояснила Infopro54 Маргарита Севостьянченко.

Женщина отметила, что, после случившегося, управляющая компания «Сибирский сервисный центр», обслуживающая дом, с которой упала ледяная глыба, ежемесячно платила ей 50 тысяч рублей.

— Через полгода, когда директор УК уволилась, они перестали платить. Сказали: «Ты уже должна была восстановиться», — разводит руками Маргарита.

С тех пор прошло почти два года. Позади 9 сложнейших операций и несколько реабилитаций. Сибирячка до сих пор передвигается на костылях, две кости не срослись, два сустава разрушились. Да и в целом последствий от полученных травм хватает. Сибирячке дали III группу инвалидности.

— Предстоит еще, как минимум, одна операция. В новосибирском НИИТО нет такой конструкции, оперировать будут в Барнауле в следующем году, стою в очереди на квоту. Готова пройти сколько угодно операций, лишь бы вернуться к нормальной жизни, — добавила собеседница.

На вопросы о поддержке и материальной помощи Маргарита только улыбается.

— Поддержку и помощь я получала и получаю от близких людей, от друзей, от врачей. Больше ни на кого и не рассчитываю, — говорит собеседница.

Но как так вышло, что молодая женщина, получив серьезные травмы и перенеся столько операций, осталась без копейки со стороны виновника ее бед. Эту ситуацию сибирячка объяснила коротко и просто: «Я пожалела ее».

Выяснилось, что во время следствия обвиняемая по делу, та самая Хатунцева, и ее адвокат оказывали моральное давление на Риту. Защитник призывал к жалости и «здравому смыслу».

— Ей грозил условный срок и все, но я была в таком измотанном состоянии, что сил бороться не было. Брали меня жалостью. Говорили, мол, зачем ты это делаешь, зачем ломаешь девчонке жизнь? У нее же дети. Дети, если захотят куда-то поступить, им дорога будет закрыта из-за судимости матери. Тебе же ни холодно ни жарко от того, что она будет отмечаться, — рассказывает Маргарита.

Взамен на подписание «мировой» ушлый адвокат и его клиентка пообещали потерпевшей решить ее финансовый вопрос и помочь подать иск на возмещение морального вреда.

Как только женщина поддалась на уговоры и подписала бумагу, мастер участка и ее адвокат исчезли.

— Хатунцева элементарно не извинилась, не сказала спасибо, что я ее от уголовного срока избавила. Ну хоть как-то по человечески себя повела бы, — вздыхает собеседница.

Когда Маргарита решила подать иск на возмещение морального вреда, юристы лишь развели руками.

— Говорят, ты подписала, что тебе возместили материальный и моральный вред, тебе ничего не светит. Я писала от руки, что простила Хатунцеву, что она извинилась, и я претензий не имею. Что-то такое. О том, что мне возместили вред — такое не подписывала, — говорит сибирячка.

Совсем недавно Маргарита вновь обратилась к юристу за помощью. Ознакомившись с обстоятельствами и судебным решением, адвокат обнадежил сибирячку: в данном случае вполне реально, что в пользу пострадавшей женщины взыщут возмещение убытков — неполученные доходы за период нетрудоспособности.