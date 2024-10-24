Пластиковые бутылки кислотных цветов исчезнут с прилавков

Правительство России утвердило первый список продукции, производство которой запрещено, так как отходы от ее использования невозможно утилизировать либо этот процесс является очень сложным. В первый перечень попали:

бутылки из полиэтилентерефталата для пищевой промышленности всех цветов за исключением бесцветного и голубого, зеленого, коричневого и белого;

упаковка из полиэтилентерефталата с нанесением на нее этикетки из полифинилхлорида, за исключением термоусадочной этикетки;

многослойные бутылки из полиэтилентерефталата.

Распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2025 года. В отношении продукции, произведенной до 1 сентября, это ограничение действовать не будет, уточняют в правительстве.

— Решение было ожидаемым и давно обсуждалось. Первый шаг по запрету неперерабатываемой и сложно перерабатываемой упаковки сделан, — констатировал член совета по развитию экономики замкнутого цикла и экологии ТПП РФ, председатель комитета по экологии и устойчивому развитию ТПП Новосибирской области, руководитель компании «Экорекс» Артем Землянников. — При этом видно, что решения планируют принимать очень осторожно. К примеру, запрет по первому перечню вступит в действие только в сентябре 2025 года, то есть время, чтобы подготовиться, у бизнеса есть. Нужно просто быть в информационной повестке и отслеживать эти изменения.

При этом собеседник редакции уверен, что сейчас производители упаковки начнут говорить, что «на них оказывается давление» и что «от такой упаковки отказаться невозможно». Производители продуктов и напитков, которые упаковывают свою продукцию в такую упаковку, также заявят, что «на рынке нет достаточного количества альтернативных предложений более экологичной упаковки».

— Но мне кажется, что этот путь начался, сдавать назад никто не будет, — констатирует Артем Землянников.

Заместитель председателя федерального проекта «Чистая страна», эксперт в области рециклинга отходов Павел Арбатский поясняет, что в распоряжении правительства речь идет о производителях преформ, которые потом используются для выпуска бутылок.

— Производителей бутылок у нас много, преформы выпускает намного меньше компаний. Среди крупнейших, имеющих производство в Сибири, — завод «Пэтмэн», ООО «Эталон-Пластсервис» (Входит в ГК «Эталон». — Ред.), обе компании работают в Новосибирске, а также «Европласт» — «Красноярский завод полимерной упаковки» из Красноярска, — комментирует Арбатский. — Впрочем, эти предприятия практически не выпускали бутылки кислотного цвета. На рынке их было не так много.

По его словам, распоряжение правительства — один из шагов к построению цикличной экономики неперерабатываемых материалов. Список «запрещенки» будет постоянно дополняться. Минпромторг РФ должен ежегодно до 1 сентября предоставлять в правительство информацию по актуализации перечня.

Артем Землянников не исключает, что в него могут войти производители многослойной упаковки. Например, та, что обиходе называется тетрапаком. В ней сегодня продаются молоко и кисломолочные напитки, соки, а также алкоголь.

— На мой взгляд, в перечень может войти многослойная упаковка, которая сложно перерабатывается. Например, упаковка влажных кормов для животных, — говорит и Павел Арбатский. — Однако тут открытым остается вопрос: как быть с сохранностью продукта, который обеспечивает многослойная упаковка? В качестве варианта производители могут перейти на выпуск корма в жестяных банках.

Впрочем, эксперт полагает, что глобальные запреты пока вводиться не будут. По его словам, на примере бутылки и упаковки из полиэтилентерефталата правительство посмотрит, как будет реагировать рынок, и только после этого будет предпринимать следующие решения. Артем Землянников также рассчитывает, что запрет простимулирует компании вкладываться деньгами и идеями в разработку новой, более экологичной упаковки.

Ранее редакция сообщала, что еще ни одна компания в Новосибирске не вошла в реестр утилизаторов.