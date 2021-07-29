Сотовая связь может ухудшиться из-за новых требований закона о «суверенном Рунете»

Мобильные операторы опасаются, что новые требования Минцифры по модернизации оборудования Роскомнадзора для исполнения закона о «суверенном рунете» могут сказаться на качестве услуг и стабильности работы сетей, сообщает «Коммерсант». Раньше они могли требовать у государства модернизации, если окажется, что оборудование замедляет скорость, теперь для этого нужно получить согласие Роскомнадзора. Также Минцифры может возложить на операторов обязанность увеличивать пропускную способность оборудования и финансовую ответственность за его сохранность.

Устанавливать технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) операторов обязывает закон о «суверенном интернете», вступивший в силу 1 ноября 2019 года. В соответствии с ним ТСПУ должны фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам. Эти устройства, к которым относится оборудование DPI (Deep Packet Inspection, глубокая фильтрация трафика), операторам предоставляет Роскомнадзор. Их установка и обслуживание должны осуществляться за счет бюджета.

МТС отмечает, что по новым правилам Минцифры операторы должны увеличить пропускную способность оборудования ТСПУ до уровня сети связи, на которой оно установлено.

Для модернизации оборудования и фрагментов сети требуется согласие Роскомнадзора, но ведомство может принять решение, что необходимость этого отсутствует. В результате ухудшится качество услуг для абонентов и отказоустойчивость сети, считают в компании.

В МТС также обратили внимание, что в новом документе отсутствуют сроки, в которые Роскомнадзор должен установить ТСПУ.

— Учитывая, что этими же поправками операторы обязаны подготовить сети к установке оборудования, провести электроэнергию и линии связи, оборудовать помещение, им необходимо заранее понимать, когда на сетях будут работы, — поделились представители компании.

В Минцифры отметили, что проект направлен на оценку в Минэкономики и в дальнейшем будет дополнительно прорабатываться, в том числе и по замечаниям МТС.